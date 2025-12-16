時速36kmが12月17日 New EP『Around us』をリリースした。

本作では、現在の時速36kmが持つ最大火力を存分に発揮。今秋リリースした「Happy」「Gazer」に加え、バンドサウンドと仲川（Vo）による鮮やかなコーラスワークが印象的な「ゴースト」などの新曲5曲を収録し、全8曲入りの作品となっている。

初回封入特典には、東京・大阪・名古屋を巡る東名阪ワンマンツアー＜Latency:0sec Tour＞の最速チケット先行(抽選)シリアルを封入。

◆ ◆ ◆

■仲川慎之介 コメント

新しいEP「Around us」をリリースしました。

どの曲がシングルになってもいいようにと曲を作って、気づいたらEPになっていた、みたいな作品です。こんなふうに出来上がったくせに一つ芯が通っているEPになりました。

全曲とても気合を入れて作ったが故に、出している音、言っている言葉たちに我々時速36kmの核の部分に一番近いものが宿ってくれたからなのかなと思ってます。

そしてなんだか自由にやれた気がしてます。核に迫ることと自由にやることってのは矛盾しないもんなんだなぁと思いました。

自分らがそれぞれ好きなもの、ルーツをしっかり出しつつも、一つの「日本語でやるロック」としてこの作品を作り上げられたことを誇らしく思ってます。

今の時点で時速36kmが持つ力の100%が出ていると思います。是非聴いてください！

◆ ◆ ◆

■『Around us』発売記念イベント

2026年1月14日（水）タワーレコード新宿店 START：20:45 集合 : 20:30

2026年1月22日（木）タワーレコード梅田NU茶屋町店 START : 19:00 集合 : 18:45

2026年1月23日（金）タワーレコード名古屋パルコ店 START：18:30 集合：18:15

内容：Vo/Gt仲川慎之介弾き語り＋CDサイン会

■EP『Around us』

2025年12月17日（水） リリース

予約：https://36kmperhour.lnk.to/Aroundus_EP

配信：https://36kmperhour.lnk.to/Aroundus CD / PCCI-00031 / 2,200円（税込）

▼収録内容

01.Around i

02.tiny spark

03.新式弐型

04.デイドランカー

05.Gazer

06.Happy

07.Around you

08.ゴースト

■＜時速36km one man live -“Latency:0sec Tour”＞

2026年3月7日（土) 心斎橋Live House Pangea 開場 : 18:00 開演 : 18:30

2026年3月14日（土) 栄Live House R.A.D 開場 : 18:00 開演 : 18:30

2026年3月22日（日) 下北沢SHELTER 開場 : 18:00 開演 : 18:30