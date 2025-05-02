Tylan Willetcrass¡¢¡Ö´¶À÷¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤ò12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Tylan Willetcrass¤ÎÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´¶À÷¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÍÇ¡²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿Tylan Willetcrass¡Ê¥¿¥¤¥é¥ó¡¦¥¦¥£¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î²»³Ú²ÈT¤Ë¤è¤ë¥½¥í¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥í¥Ã¥¯¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³èÆ°³«»ÏÁ°¤«¤éSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿DEMO³Ú¶Ê¡Ö´¶À÷¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö´¶À÷¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ï¡¢SNS¤Î¥Î¥¤¥º¤Ë¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ë¤À¤±ÀµÄ¾¤Ç¤¤¤¿¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¥½¥ó¥°¤Ç¡¢TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿DEMO¤Ï1¥ö·î¤ÇÎß·×100ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Tylan Willetcrass¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Î´ü´Ö¤ò¡ÖChapter0¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¿·¤·¤¤·Á¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
@twilletcrass TylanWilletcrass(¥¿¥¤¥é¥ó¡¦¥¦¥£¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥¹)¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ 11·î15Æü¤«¤é¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹Ê¹¤±¤ëÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¤ê¤Þ¤¹ ¾ÜºÙ¤Ï⬇︎ TylanWilletcrass 1st Single ÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ× ¡Ú¥¨¥ó¥È¥ê¡¼³Ú¶Ê¡Û ¡´¶À÷¥ë¥ó¤Ç¤¹ ¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê £¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¥¸¥ã¥ó¥¡¼ ¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÅêÉ¼´ü´Ö¤ÈÊýË¡¡Û ¡InstagramÅêÉ¼ ´ü´Ö:11·î15Æü¡Á11·î30Æü¡ÊËèÆüÅêÉ¼²ÄÇ½¡Ë ÊýË¡⬇︎ 1.¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÅêÉ¼¤Ë»²²Ã 2.ÅêÉ¼²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥·¥ç¤òDM¤ÇÁ÷¿® 3.ÅêÉ¼¤·¤¿¶Ê¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹²Î¾§Æ°²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¡Ê¢¨ºÇ½é¤ËÅêÉ¼¤·¤¿1¶Ê¤Î¤ß¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¡Ë ¢X¡ÊµìTwitter¡ËÅêÉ¼ ´ü´Ö:12·î1Æü¡Á12·î7Æü¡Ê1²ó¤Î¤ßÅêÉ¼²ÄÇ½¡Ë ÊýË¡⬇︎ 1.¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÅê¹Æ¤«¤éÅêÉ¼ 2.ÅêÉ¼²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥·¥ç¤òDM¤ÇÁ÷¿® 3.ÅêÉ¼¤·¤¿¶Ê¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹²Î¾§Æ°²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¡ÚÊäÂ¡Û ¡¦³ÆSNS¤´¤È¤Ë1¶Ê¤º¤Ä¡¢ºÇÂç2¶Ê¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂÐ¾Ý ¡¦¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹Æ°²è¤ÎÇÛÉÛ¤Ï2025Ç¯12·î10Æü¤Þ¤Ç¤ÎDMÁ÷ÉÕÊ¬¤¬ÂÐ¾Ý #tylanwilletcrass #¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê #ºî»ìºî¶Ê ♬ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê - TylanWilletcrass - Tylan Willetcrass
¡Öº£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³èÆ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î10Æü¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ¼ïSNS¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¨¡¨¡Tylan Willetcrass
ÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´¶À÷¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ºî»ìºî¶ÊÊÔ¶Ê / Tylan Willetcrass
ÇÛ¿®¡¡https://linkco.re/CZghafRu
¡ãTylan Willetcrass ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥×¥ì¥é¥¤¥Ö¡ä
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
19¡§30¡Á
¡÷YouTube Live
https://www.youtube.com/@TylanWilletcrass
¢¡Tylan Willetcrass¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È