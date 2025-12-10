初代の「Galaxy Fold 5G」が登場してから「Galaxy Z Fold7」で7世代目になるだけに、当初あった、メインディスプレイでレイアウトが崩れて使えないというアプリはほとんどなくなった。とは言え、開いた時の正方形に近いアスペクト比はやはりAndroidスマホの中では特殊なのか、まれに、きちんと動作しないアプリは依然として残っている。

フォルダブルスマホとして7世代目になるGalaxy Z Fold7。アプリの挙動もだいぶこなれてきた、と思いきや……

筆者が利用している中で困ったのが、三井住友銀行の法人向けワンタイムパスワードアプリ。振込などの操作の際に、通常のアプリから遷移する形で起動し、ワンタイムパスワードを自動で送信してくれるというものだが、メインディスプレイで使うと、画面比率の問題からか、画面上のボタンをタップできず、先に進めなくなってしまう。

三井住友銀行の法人用ワンタイムパスワードアプリ。メインディスプレイだと「OK」ボタンが隠れてしまい、これ以上先に進めなくなってしまう

本体をいったん閉じて使えば問題ないのだが、振込などを行う際に、わざわざ開閉するのはかなり面倒。途中で気づくと、操作がやり直しになってしまうので、なんとかならないかなと思っていた。アプリ側が可変アスペクト比に対応して柔軟にレイアウトを変更してくれればいいのだが、インストールしてから今まで、改善の兆しがなかった。

この時に役に立った設定が、メインディスプレイでアプリを強制的に16:9で表示するというものだ。この設定は、「設定」→「ディスプレイ」→「縦横比」で変更できる。通常は「アプリの標準」になっているが、これを「全画面」、「4:3」、「16:9」に指定することが可能だ。

設定で、メインディスプレイ表示時の比率を16:9に固定することで、これを解決できた

購入当初は、「わざわざメインディスプレイで横に帯が出る16:9の表示するのは無駄なのでは……」と思っていたが、このようなアスペクト比にまつわるトラブルが起こるときに使うものだった。

設定メニューの中で直球の説明がなかったので気づかなかったが、トラブルシューティングのための機能ということだ。

実際、16:9にすると、アプリが外側のカバーディスプレイと同じサイズになり、左右に空白（帯）が残る形になる。大画面を無駄にしているような感はあるものの、ワンタイムパスワードの認証をするだけのアプリなので、この表示でも特に大きな問題はない。

むしろ、きちんと動作してくれる方がいい。この設定に気づいてからは、快適に使えるようになった。

16:9に設定するとボタンがきちんと表示され、振込を実行できるようになった

ただ、アスペクト比にレイアウトが合わない以外にも問題があるようで、メインディスプレイだと何となく動作がおかしいアプリはほかにも存在する。筆者が使っている中だと、「Rakuten Fashion」アプリはその1つになる。このアプリ、動くことは動くのだが、メインディスプレイで画面をスクロールさせるとかなり動きがカクカクになってしまう。

同じ楽天グループでも、「楽天市場」アプリはスムーズに動くのだが……。同様の事象は、機種変更前の「Galaxy Z Fold6」でも発生していたため、何らかのバグがあると思われるが、Galaxy Z Foldシリーズでの利用者が少ないのか、放置されてしまっている。

たとえば、Rakuten Fashionアプリは、メインディスプレイでのみ動きがかなりカクカクになってしまう。詳しい状況は下記動画に。

このメインディスプレイでカクカクするトラブルはありがちなのか、「my SoftBank」アプリもやや動きがおかしい。厳密に言えばこちらはカクカクするというより、タップへの反応がワンテンポ遅く、残像感が強い印象。メインディスプレイだと大きな画面で粗が目立ってしまうのかもしれない。

千歩ぐらい譲ってGalaxy Z Foldシリーズが楽天モバイルのラインナップにない楽天グループはまだしも、ソフトバンクはGalaxy Z Fold7を取り扱っているため、これはいただけない。使い勝手がすこぶる悪いので、ぜひ改善を加えてほしい。

my SoftBankアプリも、上記のRakuten Fashionアプリほどではないが、メインディスプレイで残像感が目立つ。詳しい状況は下記動画に。

これとは別に、またまた楽天グループのアプリになってしまうが、「楽天マガジン」もメインディスプレイだと、やや動作がおかしいことがある。具体的に言うと、雑誌を開き、表紙が表示されたあと、スクロールが効かなくなる。

ページ一覧で次のページをタップしたあとだとスクロールが有効になるため、実利用には大きな問題はないが、操作の一貫性に欠けるのがやや気持ち悪い。こちらも、カバーディスプレイでは普通に表紙からスクロールでページをめくれたので、メインディスプレイに起因するバグと推察できる。

こちらはタップが分かる形で画面収録したもの。右にドラッグしてページをめくる雑誌のみ、メインディスプレイだと表紙から先に進めなくなってしまう。詳しい状況は下記動画に。

ここで挙げたのは筆者が日常的に使うアプリの中でという話で、世の中に存在する大量のアプリの中には、同様にきちんと動かないものがありそうだ。

一方で、売れ行きが伸びているとは言え、市場の中では少数派のGalaxy Z Foldシリーズにきちんと対応するための検証をどこまでできるのかという話にもなり、少々根が深い問題だ。

ただ、LINEのように、サムスン側が連携を働きかけることでより利便性が高まることもある。フォルダブルスマホ普及のためにも、より細やかなフォローアップが必要なのではないかと感じた。