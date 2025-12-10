【アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“煉󠄁獄杏寿郎”】 【アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“猗窩座”】 2026年1月23日より 順次展開予定

セガ フェイブは、プライズ「アニメ『鬼滅の刃』 XrossLink フィギュア“煉󠄁獄杏寿郎”/“猗窩座”」を、それぞれ2026年1月23日より全国のアミューズメント施設へ順次展開する。

本製品は、アニメ「鬼滅の刃」より、鬼殺隊炎柱「煉󠄁獄杏寿郎」と上弦の参の鬼「猗窩座」を、同社の並べて飾ると世界観が強化されるプライズフィギュア「XrossLink（クロスリンク）」シリーズで立体化したもの。2024年10月に展開した商品を再び商品化している。

映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」で印象的だった2人が対峙するシーンをフィギュア化しており、炎を纏う「煉󠄁獄杏寿郎」と気を纏う「猗窩座」をそれぞれ表現しているほか、2体並べることでより世界観が強調される出来映えとなっている。

「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“煉󠄁獄杏寿郎”」

「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“猗窩座”」

種類：全1種 サイズ：全長 約120mm × 150mm※刀の長さ：約110mm種類：全1種 サイズ：全長 約130mm × 125mm

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

※「煉獄」の「煉」は「火」＋「東」です。