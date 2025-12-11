【ブルーアーカイブ Yumemirize “ホシノ”】 【ブルーアーカイブ Yumemirize “セリカ”】 2026年1月23日より 順次展開予定

セガ フェイブは、プライズ「ブルーアーカイブ Yumemirize “ホシノ”/“セリカ”」を、それぞれ2026年1月23日より全国のアミューズメント施設に順次展開する。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ」より、アビドス高等学校に所属する「ホシノ」と「セリカ」を、同社のプライズフィギュアブランド「Yumemirize（ユメミライズ）」より商品化したもの。

セガオリジナルのきらびやかなドレス衣装で立体化されており、「ホシノ」は白色のドレスを纏い、口に人差し指をあてた可愛らしいポーズで、「セリカ」はピンク色のドレスを纏い、右手を頬にあて、少し怒っているような表情でそれぞれ表現されている。

「ブルーアーカイブ Yumemirize “ホシノ”」

「ブルーアーカイブ Yumemirize “セリカ”」

種類：全1種 サイズ：全長 約90mm × 120mm※花束（付属物）：全長 約50mm × 30mm種類：全1種 サイズ：全長 約90mm × 120mm※花束（付属物）：全長 約50mm × 30mm

