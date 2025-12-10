【カワサキ GPZ900R （A1）（1984）】 12月17日 出荷開始 価格：4,070円 【カワサキ GPZ900R （A1）（1984）用エッチング パーツ】 12月17日 出荷開始 価格：2,970円

ハセガワは、プラモデル「カワサキ GPZ900R （A1）（1984）」の出荷を12月17日に開始する。価格は4,070円。

GPZ900Rは「新世代スーパースポーツ」を開発コンセプトに掲げ1984年に登場。908cc大排気量エンジンをダイヤモンドフレームに搭載した個性的なスタイリングのGPZ900Rは、軽快な操縦性と優れた安定性を獲得し、公道バイクとしては世界最速を誇った（発売当時）。北米仕様に付けられたNinjaの愛称は現代まで受け継がれ、カワサキを象徴するブランドネームとなった。

本キットは徹底した実車取材をもとに、カワサキ GPZ900R（A1）のヨーロッパ仕様を完全新金型で再現。カウルを外した状態も選択式で再現できる。カウルパーツカラーはホワイト、ヘッドライト鏡面、ミラー鏡面、フロントサスのインナーチューブがメッキパーツとなっている。

また、「カワサキ GPZ900R （A1）（1984）」用のエッチングパーツも同日出荷される。価格は2,970円。

「カワサキ GPZ900R （A1）（1984）」

スケール … 1:12

品番 ……… BK19

コード …… 4967834215191

模型全長 … 184mm

模型全高 … 105.5mm

カワサキ GPZ900R （A1）（1984）用エッチング パーツ

スケール … 1:12

品番 ……… 21778

コード …… 4967834217782

【ステンレス製エッチングパーツ】

フロントブレーキディスク/リアブレーキディスク/スピードメーターケーブルホルダー/リアブレーキパイプホルダー/スロットルケーブルホルダー/バイパスパイプ

