ハセガワ、プラモデル「カワサキ GPZ900R （A1）（1984）」＆ディテールアップ エッチングパーツを本日出荷開始
ハセガワは、プラモデル「カワサキ GPZ900R （A1）（1984）」の出荷を12月17日に開始する。価格は4,070円。
GPZ900Rは「新世代スーパースポーツ」を開発コンセプトに掲げ1984年に登場。908cc大排気量エンジンをダイヤモンドフレームに搭載した個性的なスタイリングのGPZ900Rは、軽快な操縦性と優れた安定性を獲得し、公道バイクとしては世界最速を誇った（発売当時）。北米仕様に付けられたNinjaの愛称は現代まで受け継がれ、カワサキを象徴するブランドネームとなった。
本キットは徹底した実車取材をもとに、カワサキ GPZ900R（A1）のヨーロッパ仕様を完全新金型で再現。カウルを外した状態も選択式で再現できる。カウルパーツカラーはホワイト、ヘッドライト鏡面、ミラー鏡面、フロントサスのインナーチューブがメッキパーツとなっている。
また、「カワサキ GPZ900R （A1）（1984）」用のエッチングパーツも同日出荷される。価格は2,970円。
「カワサキ GPZ900R （A1）（1984）」
スケール … 1:12
品番 ……… BK19
コード …… 4967834215191
模型全長 … 184mm
模型全高 … 105.5mm
カワサキ GPZ900R （A1）（1984）用エッチング パーツ
スケール … 1:12
品番 ……… 21778
コード …… 4967834217782
【ステンレス製エッチングパーツ】
フロントブレーキディスク/リアブレーキディスク/スピードメーターケーブルホルダー/リアブレーキパイプホルダー/スロットルケーブルホルダー/バイパスパイプ
