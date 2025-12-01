¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¡Û¡ÖÎø¤¹¤ë¥µ¥¤¥³¤ÎÇòÀã¤¯¤ó¡×Âè1ÏÃ¡£¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬»²²Ã¤Î¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡õ¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°CD¤âËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡taskey STUDIO¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥µ¥¤¥³¥ï¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎø¤¹¤ë¥µ¥¤¥³¤ÎÇòÀã¤¯¤ó¡×¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¸¶ºî¡¦¹¾²Æô£»á¡¢¥Íー¥à¡¦MAHALO»á¡¢ºî²è¡§ÀÐ¸¶ÄÌ¿®»á¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡£Æ±µéÀ¸3¿Í¤Ë¥¤¥¸¥á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿À²¼ù¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Å¾¹»¤·¤Æ¤¤¿Èþ¾¯Ç¯¡¦ÇòÀã¤Ë¡Ö¥¤¥¸¥á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éËÍ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥µ¥¤¥³¡ß¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡2023Ç¯8·î¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¡¢ÅÅ»ÒÎß·×ÈÎÇäÉô¿ô¡Ê¢¨¡Ë¤ÏÌó30ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¤Ë¤Æ¡Ö½÷À¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÉôÌç 1°Ì¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÜºî¡£º£²ó¤ÏÂè1ÏÃ¤Î»î¤·ÆÉ¤ß¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ëËÜºî¤Î¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥ÞCD¤È¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°CD¤âËÜÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¢¨ÅÅ»ÒÇä¾å¤òÈ¯¹ÔÉô¿ô´¹»»¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¡Û ¡ÚÎø¤¹¤ë¥µ¥¤¥³¤ÎÇòÀã¤¯¤ó¡Û
¥¥ß¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê»¦¤¹¤è¡£
¡ÖËÍ¡¢¥¥ß¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÇòÀã¤ÏÈù¾Ð¤ó¤À¡£Æ±µéÀ¸£³¿Í¤ËÁÔÀä¤Ê¥¤¥¸¥á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿À²¼ù¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Å¾¹»¤·¤Æ¤¤¿Èþ¾¯Ç¯¡¢ÇòÀã¤Ë¡Ö¥¤¥¸¥á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éËÍ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¾éÃÌ¤À¤ÈÊ¹¤Î®¤·¤¿À²¼ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤éÆ±µéÀ¸¤¬°ì¿Í¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Îø¤·¤¿Å¾¹»À¸¤ÎÇòÀã¤Ï¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡õ¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°CD¡Û
¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥ÞCD
¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°CD ²Î¡§¡Ö¿´Ðö¤·¡×»þ»ÞÀ²¼ù¡ÊCV.²¬ËÜ¿®É§¡Ë¡¢¡Ö¿´Çï¿ô¡ô0822¡×ÇòÀãÉ±¿ó¡ÊCV.Â¼À¥Êâ¡Ë¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥¥«ー¥É¡Û
¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥ÞCD¤ò¹ØÆþ¤ÇA¡¦B¡¦C¡£¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°CD¤ò¹ØÆþ¤ÇD¡¦E¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¤¬CD¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë
