50TA、実はKing & Princeに“2曲”提供していた！惜しくも選ばれなかった名曲が配信スタート

実はKing & Princeに2曲提出していた50TA。惜しくも選ばれなかったキラキラしたラブソング『ういういしいしい』が、12月16日（火）放送の『ロンドンハーツ』で披露された。

田村淳のむちゃぶりにまたもや名曲が誕生。「なぜか泣けてきた…」と、King & Princeの心にも響く50TAらしさ全開のラブソングとなっている。

初々しさを詰め込んだ、さすが“音楽界の革命児”というメロディとコールアンドレスポンスが満載。

新曲『ういういしいしい』のコールアンドレスポンス“ういういしいしい”“温度！”で盛り上がること間違いなしだ。

楽曲は12月17日（水）0時から各種音楽配信サービスで配信スタートする。

◆田村淳からサプライズ発表！

そして淳からは、「来年5月6日（水）50TAライブ決定!!」が発表された。

2026年ゴールデンウィークに、今年新しく誕生した「TOYOTA ARENA TOKYO」での開催。8000人規模の会場という大きさに驚く50TAだが、はたしてどうなる？

新曲の『ういういしいしい』や仮面ライダーテーマ曲ドッキリで制作した『マイ・ヒーロー』、もちろんあの名曲のパフォーマンスも予定されている。