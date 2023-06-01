【プチネーム Animal Egg（アニマル エッグ）】 12月17日発売 希望小売価格：1,980円 販売場所：シヤチハタオフィシャルショップ

【拡大画像へ】

シヤチハタは、鳥をモチーフにしたたまご型ケース入りのネーム印「プチネーム Animal Egg（アニマル エッグ）」を本日12月17日より公式オンラインストア「シヤチハタオフィシャルショップ」にて発売する。希望小売価格は各1,980円。

本商品は、鳥をモチーフにしたデザインのミニサイズのネーム印で、アイデアクリエーター・いしかわかずや氏とのコラボ企画で誕生した。ペンギン、ひよこ、シマエナガの3種類がラインナップされており、印面は9種類のイラスト入り印面から選ぶことが可能なほか、氏名のみでも作ることができる。

印面のサイズは9mmで、印字体は連続気孔を持つ特殊なスポンジ構造となっており、多量のインキを内蔵。インキの補充もできるので、どこでも手軽かつ、繰り返しキレイに押すことができる。また、持ち運びにも便利なストラップもついてくる。

イラスト入り印面の場合、作れる文字数は3文字以内。書体は楷書、丸ゴシックの2種類から選択できる。イラストなし印面では、作れる文字数は5文字以内、書体は楷書、丸ゴシック、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、てん書の8書体から選ぶことが可能。インキの色はどちらも黒、赤、藍色、緑、朱色、紫の6種類から選択できる。

【なつ印見本（印面サイズ：9㎜）】

イラスト入り印面

イラストなし印面

インキ色