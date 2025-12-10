中村倫也主演の金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）が2026年1月16日22時からスタート。同ドラマに登場するボーイズグループ TORINNERの韓国デビュー曲「Top Tier」が12月17日0時から配信される。

同ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す絆の物語となる。

TORINNERは、劇中に登場する7人組ボーイズグループ「NAZE」のライバルグループ。K-POP界で人気と実力を兼ね備えたライジングスターとして描かれる。

「Top Tier」配信日の18時にはOfficial MVも公開される。MVは、メンバー全員が各自の普段の活動とは異なる雰囲気を楽しみながら、終始和やかに撮影が進行したという。撮影中は、リョウを演じる岩瀬洋志が率先して場を盛り上げ、ダンスパフォーマンスシーンでは、ヨヌを演じる最年長のHOJINや、メンバー公認のダンスリーダーであるアイク役の志賀李玖がアドバイスする場面もあり、グループとしての一体感がより一層深まっていったようだ。

さらに、「Top Tier」MVの公開を記念して、「『Top Tier』SNSシェアキャンペーン」の実施が決定。TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」にて公開される「Top Tier」のMVをSNSでシェアし、応募者全員に「『Top Tier』TORINNERサイン入りジャケット写真」、さらに応募対象者の中から抽選で5名に「TORINNER サイン入りチェキ」をプレゼント。キャンペーンは12月31日までだ。

また、TBS公式YouTubeチャンネル『YouTuboo』や番組公式SNSでは、TORINNERの動画コンテンツも配信中だ。

（文=リアルサウンド編集部）