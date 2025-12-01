ドラマ『DREAM STAGE』よりNAZEの最強ライバル“TORINNER”が劇中の韓国デビュー曲をリリース＆MVも公開決定
2026年1月16日にスタートする中村倫也主演のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』。このたび作中に登場するTORINNER（トリナー）が歌う劇中の韓国デビュー曲「Top Tier」が配信開始、同楽曲のMVの公開も決定した。
■“ライジングスター”らしいクールで妖艶な世界観は必見
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台とするK-POP版“スポ根”ドラマ。
TORINNERは中村が演じる日本人プロデューサー・吾妻潤ととも頂点を目指して奮闘する7人組ボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）最強のライバルグループであり、K-POP界で人気と実力を兼ね備えたライジングスターとして描かれる。
韓国語で歌い上げる「Top Tier」の歌詞には、グループ名の由来である「TOP」「RUN」「WINNER」が巧みに織り込まれ、エリートグループらしい洗練された世界観が表現されている。
そして、クールで妖艶な5人の魅力輝くMVも、12月17日18時からTBS公式YouTubeチャンネル『YouTuboo』で公開されることが決定。
TORINNERとして初めてのMV撮影となった本MV。メンバー全員が、各自の普段の活動とは異なる雰囲気を楽しみながら、終始和やかに撮影が進行した。
撮影中は、リョウを演じる岩瀬洋志が率先して場を盛り上げ、ダンスパフォーマンスシーンでは、ヨヌを演じる最年長のHOJINや、メンバー公認のダンスリーダーであるアイク役の志賀李玖がアドバイスする場面もあり、グループとしての一体感がよりいっそう深まっていった。5人の魅力を存分に味わえる映像をぜひチェックしよう。
■SNSシェアキャンペーンの実施が決定
「Top Tier」のMVの公開を記念して、「『Top Tier』SNSシェアキャンペーン」の実施が決定。「Top Tier」のMVをSNSでシェアし、応募された人全員に「『Top Tier』TORINNERサイン入りジャケット写真」（画像データをダウンロード）、さらに応募された人のなかから抽選で5名に「TORINNER サイン入りチェキ」がプレゼントされる。キャンペーンは12月31日まで。詳細は番組サイトや各SNSで。
■リリース情報
2025.12.17 ON SALE
TORINNER
DIGITAL SINGLE「Top Tier」
2026.01.17 ON SALE
NAZE
DIGITAL SINGLE「BABYBOO - NAZE on DREAM STAGE -」
■番組情報
TBS 金曜ドラマ『DREAM STAGE』
2026年1月スタート
毎週金曜22:00～22:54
脚本：紗嶋涼
演出：松木彩 吉野主（SDP） 金澤友也（テレパック）
【出演】
吾妻 潤：中村倫也
遠藤水星：池田エライザ
NAZE：（※年齢順）カイセイ ユンギ アト ターン ユウヤ キムゴン ドヒョク
TORINNER：岩瀬洋志 HOJIN（KAJA） 志賀李玖 松瀬太虹 ISAAC（KAJA）
梶恵子：森香澄
小鞠：村瀬紗英
パク・ジス：キム・ジェギョン
チェ・ギヨン：イ・イギョン
