　17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比400円高の4万9860円と急騰。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては476.71円高。出来高は5593枚となっている。

　TOPIX先物期近は3393.5ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.00ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49860　　　　　+400　　　　5593
日経225mini 　　　　　　 49865　　　　　+405　　　125838
TOPIX先物 　　　　　　　3393.5　　　　 +19.5　　　　6392
JPX日経400先物　　　　　 30625　　　　　+220　　　　 376
グロース指数先物　　　　　 642　　　　　　+7　　　　 793
東証REIT指数先物　　売買不成立

