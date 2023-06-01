日経225先物：17日0時＝400円高、4万9860円
17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比400円高の4万9860円と急騰。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては476.71円高。出来高は5593枚となっている。
TOPIX先物期近は3393.5ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49860 +400 5593
日経225mini 49865 +405 125838
TOPIX先物 3393.5 +19.5 6392
JPX日経400先物 30625 +220 376
グロース指数先物 642 +7 793
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
