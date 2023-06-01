【実写ドラマ「フォールアウト」シーズン2】 12月17日 配信

Amazonの動画配信サービス「Prime Video」にて、実写ドラマ「『フォールアウト』シーズン2」が本日12月17日より配信される。毎週水曜日に新エピソードが1話ずつ配信され、最終話となる第8話は2026年2月4日に配信予定となっている。

ドラマ「フォールアウト」は、ロールプレイングゲーム「Fallout（フォールアウト）」シリーズを原作とした作品。「Fallout」は、1997年にInterplay社から発売され、現在ではベセスダによって続編が展開されている。

2024年に配信されたシーズン1では、世界の終末から200年後、快適な地下施設を離れて地上に出た地下の居住者たちを描き、世界1億人以上が視聴した話題作となった。今回そのシーズン1に続き、シーズン2が配信される。

複雑奇妙で非常に暴力的な世界で物語が繰り広げられたシーズン1の壮大なフィナーレの余韻に浸りながら、シーズン2では視聴者をモハビ・ウェイストランドから終末後の活気あふれる都市ニューベガスへと誘う。

【『フォールアウト』シーズン2 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ】

□実写ドラマ「フォールアウト」シーズン2のページ

「『フォールアウト』シーズン 2」

12月17日～配信開始

【あらすじ】

史上最高のゲームタイトルの1つ「Fallout(フォールアウト)」、それは持てる物などほとんど残されていない不毛な世界を舞台にした、持てる者と持たざる者の物語だ。世界の終末から200年後、快適な地下施設に暮らしていたはずの居住者は、とてつもなく複雑で驚くほど奇妙で、そして暴力に満ちた世界へと足を踏み入れることになる。

『フォールアウト』シーズン2

Prime Videoで12月17日（水）より独占配信開始

(C)Amazon MGM Studios