アニメ「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール」が、MBS/TBS/CBC“アニメイズム”枠ほかにて2026年1月9日25時53分より放送開始となる。最速配信は最新話放送後、Netflixにて独占配信が実施される。
本作は大久保篤氏が「週刊少年マガジン」で連載していたマンガが原作。今回放送されるのは第3期の第2クールにあたり、物語の完結までが描かれる。
最終章では全ての特殊消防隊が大災害を阻止すべく1つになり、世界を守るシンラと消防官たちの最終決戦が幕を開ける。
新キャラクターとなる新門火鉢役を演じるのは、大塚芳忠さん。またOPテーマは西川貴教さんが歌う「Ignis -イグニス-」、EDテーマはSurvive Said The Prophetが歌う「Speak of the Devil」に決定している。
「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール」詳細
・放送開始日：2026年1月9日より毎週金曜25時53分～
・放送局：MBS/TBS/CBC“アニメイズム”枠ほか
・最速配信：最新話放送後、Netflixにて独占配信
□「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール」の放送・配信情報ページ【TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールメインPV】 【「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール」あらすじ】
炎が導く灼熱のダークファンタジー
最終章始動──
「柱」を巡る激戦や〝地下(ネザー)〟調査作戦を経て、
世界の大いなる秘密へと近づいたシンラたち。
彼らの奮闘に応え、他の特殊消防隊も協力する姿勢を示し、
全ての特殊消防隊は大災害を阻止すべく1つになった。
今、世界を守る〝シンラ（ヒーロー）〟と消防官たちの
最終決戦が開幕！
