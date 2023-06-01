【炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール】 放送開始日：2026年1月9日より毎週金曜25時53分～ 放送局：MBS/TBS/CBC“アニメイズム”枠ほか 最速配信：最新話放送後、Netflixにて独占配信

アニメ「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール」が、MBS/TBS/CBC“アニメイズム”枠ほかにて2026年1月9日25時53分より放送開始となる。最速配信は最新話放送後、Netflixにて独占配信が実施される。

本作は大久保篤氏が「週刊少年マガジン」で連載していたマンガが原作。今回放送されるのは第3期の第2クールにあたり、物語の完結までが描かれる。

最終章では全ての特殊消防隊が大災害を阻止すべく1つになり、世界を守るシンラと消防官たちの最終決戦が幕を開ける。

新キャラクターとなる新門火鉢役を演じるのは、大塚芳忠さん。またOPテーマは西川貴教さんが歌う「Ignis -イグニス-」、EDテーマはSurvive Said The Prophetが歌う「Speak of the Devil」に決定している。

「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール」詳細

【TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールメインPV】【「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール」あらすじ】

炎が導く灼熱のダークファンタジー

最終章始動──

「柱」を巡る激戦や〝地下(ネザー)〟調査作戦を経て、

世界の大いなる秘密へと近づいたシンラたち。

彼らの奮闘に応え、他の特殊消防隊も協力する姿勢を示し、

全ての特殊消防隊は大災害を阻止すべく1つになった。

今、世界を守る〝シンラ（ヒーロー）〟と消防官たちの

最終決戦が開幕！

(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課