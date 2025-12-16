ÉÚ°Â·òÍÎ¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ¤¬Àµ¼°·èÄê¡ÖÉé½ýÎò¤â½ÅÍ×¤Ê¸¡Æ¤»ö¹à¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï£±£¶Æü¡¢£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê£²£·¡Ë¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£¶·î£³£°Æü¤Þ¤Ç¡£ÉÚ°Â¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò£··î¤ËÂàÃÄ¤·¡¢Ìµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢½ñÎà¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ÎÉÚ°Â¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£·ÐÎò¤òµ¤·¤¿¾å¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥é¥¤¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥«¡¼»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö·òÍÎ¤ÏÊ£¿ô¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÃÎÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Î¾Â¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¼éÈ÷ÅªÁª¼ê¤À¡£¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌç¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤ËÈà¤Î±ÇÁü¤ò¿ôÂ¿¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤¬Ç®°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éé½ýÎò¤â½ÅÍ×¤Ê¸¡Æ¤»ö¹à¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¤«¤éÈà¤Ï·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÅ°ÄìÅª¤ÊÉ¾²Á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯µö²Ä¾Ú¤¬ºÇ½ª·èÄê¼¡Âè¡¢¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»î¹ç´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤«¤é¤Û¤ÜÂ¨ºÂ¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÀÌóÌÌ¤Ç¤âÎÉ¹¥¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÆ»¶Ú¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£Áí¤¸¤Æ¡¢¼ã¤¯ºÍÇ½Ë¤«¤Ê²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ËþÂµ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£