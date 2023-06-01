『魔力枯れのダークエルフ』連載開始 魔力失った“魔術師”のセカンドライフ・ファンタジー
17日発売の『月刊ヤングマガジン』第1号より新連載『魔力枯れのダークエルフ』（作者：板橋大祐）がスタートした。あわせて掲載ページの一部が公開された。
【画像】画力すご！魔力ない魔術師の日常…『魔力枯れのダークエルフ』試読ページ
また、同誌2号より『息子の彼女』（雪魚）、3号より『夕闇とかたわれ』（ろびこ）の連載がスタートする。
■『魔力枯れのダークエルフ』あらすじ
力を失って見えたのは、世界の本当の美しさだった。かつて“万能の魔術師”と呼ばれたアミラは、「魔力枯れ」を起こし、ただの“ダークエルフ”に。
かつて魔法で世界を照らした彼女は、今、風と語らい、火を起こし、料理を覚えながら、生きる意味を探す。魔法のない日々に芽吹くのは、静かな幸福と小さな奇跡。喪失から始まる、再生のセカンドライフ・ファンタジー！
