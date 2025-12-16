VERY RUBY CUTのサンドが冬限定に♡苺×ショコラの新作スイーツ
苺好きの心をときめかせるスイーツブランド「VERY RUBY CUT」から、冬だけの特別なご褒美スイーツが登場します。苺の魅力を最大限に引き出すことにこだわった専門店ならではの世界観はそのままに、寒い季節に恋しくなるショコラと組み合わせた新作サンドが誕生。自分へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトにも選びたくなる、見た目も味わいも満足感たっぷりの一品です♡
苺とショコラの冬限定サンド
いちごスイーツ専門店「VERY RUBY CUT」から登場する『いちごカカオサンド』は、冬限定で楽しめる特別な味わい。
代表作『いちごミルクサンド』の魅力を受け継ぎながら、カカオの芳醇なコクをプラスした、寒い季節にぴったりの贅沢サンドです。
セブン‐イレブンから濃厚ショコラシリーズ登場♡冬にときめくご褒美パン4選
とろけるダブルメルト製法
使用するのは、真っ赤な果肉と香り高い甘さが特徴のイタリア産サブリナ苺。
とろっと煮詰めた苺のコンフィチュールに、濃厚でなめらかなショコラを重ね、柔らかなまま合わせる“とろけるダブルメルト製法”を採用しています。
ココア風味のしっとりクッキーでサンドすることで、まるで苺のショコラフォンデュのような口どけを楽しめます。
贈り物に映える上品パッケージ
価格：4個入1,296円／8個入2,538円
箔押しのいちごがきらめくボックスは、手に取った瞬間から特別感たっぷり。可愛らしさと上品さを兼ね備えたデザインで、贈り物にも自分用にも選びやすいのが魅力です。
エキュート品川店限定販売のため、希少性の高さも嬉しいポイント。
取扱店：VERY RUBY CUTエキュート品川店
発売日：2025年12月19日(金)～2026年2月28日(土)頃
※期間中でも商品が無くなり次第終了となります
※表⽰の価格は参考⼩売価格です
冬だけの苺時間を楽しんで♡
『いちごカカオサンド』は、苺の甘酸っぱさとショコラのコクが溶け合う、冬限定のご褒美スイーツ。
VERY RUBY CUTならではの素材選びと製法が生み出すとろける食感は、忙しい日常に癒しのひとときを届けてくれます。この季節だけの特別なサンドで、心まで満たされる甘い時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪