立憲・野田代表「迷走看過できない」定数削減法案めぐる与党の対応を非難　維新は「手続き軽んじルール飛び越えた」

立憲民主党の野田代表は16日、自身のSNSに投稿し、衆院の議員定数を削減する法案をめぐる与党の対応について「迷走は看過できない」と非難した。

自民党と日本維新の会が共同提出した議員定数削減法案は、衆院政治改革特別委員会で企業・団体献金に関する法案が審議されていることなどから、特別委での審議入りができない状況が続いていた。

削減法案の審議入りを目指す維新は、15日の特別委で、企業・団体献金法案にの質疑を打ち切り採決を求める動議を提出した。

これについて野田氏は、「手続きを軽んじ、ルールを飛び越え、民意を置き去りにした『採決ありき』のやり方だ」と非難した。

そして、「定数削減法案の審議入りを狙ったものだが、本来、議員間の自由討議や修正協議を尽くすのが国会の基本だ」と指摘し、「それに後ろ向きだったのが与党の姿勢であり、与党の責任は極めて大きい」と苦言を呈した。

野田氏は「各党に説明を尽くし、必要なプロセスを踏む。それが国会のルールだ」とした上で、「力技のようなやり方ではなく、手続きと合意を重んじる政治へ。その責任を、私たちは正面から担う」との考えを示した。