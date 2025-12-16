オランダ１部アヤックスは１６日、ＤＦ冨安健洋（２７）を獲得したと正式発表した。契約期間は２６年６月末までの半年間。公式サイトでは笑顔で背番号３２のユニホームを持つ写真が掲載された。冨安は２月に右膝の手術を受け、７月にプレミアリーグ・アーセナルとの契約を解除し、無所属の状況が続いていた。公式戦出場は、２４年１０月サウサンプトン戦を最後に遠ざかる。英ＢＢＣなどは、１６日にメディカル検査を受けると報じていた。アヤックスは現在リーグ３位で、日本代表ＤＦ板倉滉（２８）が所属。２大会連続のＷ杯出場に向け、新天地で復活を目指す。

アヤックスのビューカーＦＤはクラブ公式サイトにコメントし、けがの回復が順調であることを強調した上で「両足でプレーするインテリジェントなディフェンダー。まだ試合経験を積む必要があるが、これまでの経験を生かしてすぐに順応できると確信している。タケヒロを獲得することで、若くて才能豊かなチームに、短期的だが、よいバランスをもたらしてくれると期待している」と述べ、就労ビザが取得でき次第、グループトレーニングに合流予定だと明かした。