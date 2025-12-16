ドル円のピボットは１５４．８０円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:01現在）
ドル円
現値154.69 高値155.25 安値154.40
156.01 ハイブレイク
155.63 抵抗2
155.16 抵抗1
154.78 ピボット
154.31 支持1
153.93 支持2
153.46 ローブレイク
ユーロ円
現値182.20 高値182.49 安値181.78
183.24 ハイブレイク
182.87 抵抗2
182.53 抵抗1
182.16 ピボット
181.82 支持1
181.45 支持2
181.11 ローブレイク
ポンド円
現値207.69 高値207.96 安値206.78
209.35 ハイブレイク
208.66 抵抗2
208.17 抵抗1
207.48 ピボット
206.99 支持1
206.30 支持2
205.81 ローブレイク
