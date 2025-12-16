きょうの為替市場、ドル円は１５４円台での推移を続けている。先ほど発表の１１月分の米雇用統計は、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が６．４万人増と予想を上回った。一方、１０月分は１０．５万人減と政府機関閉鎖の影響で減少していたが、１１月に回復した格好。ただ、１１月分の失業率は４．６％まで上昇している。



ＦＲＢの来年の追加利下げを裏付ける内容とまでは言えないものの、米労働市場の冷え込みは示す内容ではあった。なお、米雇用統計発表後の短期金融市場では、来年２回の利下げ期待に変化はない。



ドル円は発表直後こそドル安の反応から１５４．４０円近辺まで下げ幅を拡大したものの、すぐに切り返している。１５５円を割り込むと買いオーダーも観測されており、下がったところでは下値を拾う動きが出ているようだ。



来年はドル安との見方も多いが、円安期待も依然根強い。日米の金利差はさらなる縮小が想定されるものの、それでも他の主要国と比較すれば金利差はあり、もうしばらく円キャリー取引が続くと見ているのかもしれない。



このあとの日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



16日（火）

156.00（9.1億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

