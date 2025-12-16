楽天と契約を結び、11年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手（37）が16日、テレビ朝日系「報道ステーション」に生出演した。

この日は宮城県仙台市の楽天モバイルパークで入団会見を行ったばかり。同番組には1年ぶりの登場で、現在の心境を「凄くワクワクしている。楽しみですし、早くプレーがしたい」と笑顔で話した。

スタジオには、背番号18の新たな楽天のユニホームが飾られた。「18番を付けるかどうかが僕の中で一番迷ったところ。やっぱり楽天イーグルスの18番といえば田中将大投手。この18番を付けて、僕はイーグルスファンの人にも認めてもらえるような姿勢だったり、野球に対する情熱を持ちながらプレーして、いつか認めてもらえるように努力していきたい」と力を込めた。

楽天を選んだ理由を聞かれると「一番は先発投手として必要としてもらえたこと」と前田。「（石井一久）GMから一緒に優勝しようと声をかけてもらって、そうやって優勝を目指しているチームの中で先発投手として評価していただいて、必要だって言ってもらえたのは凄く僕自身凄くうれしかった。このチームで優勝したいと思ったので、決断しました」と説明した。

来季はローテーション投手として「（2桁勝利は）いきたいですね。それは必要だと思っているし、2桁以上、規定投球回というのは僕自身、最低限のクリアしないといけない数字かなと思っている」と力を込めた。

年齢は37歳。巨人で今季日米通算200勝を達成した田中と同学年だが「本当に今、体の状態は凄く良くて。年齢を感じないぐらい調子がいい。正直、年齢を言われることはたくさんあるけど、僕自身年々、若くなっているぐらい」と明るい表情で話した。

その田中と続く日米通算200勝へは残り35勝。前田は「一番大きなモチベーション。田中将大投手の200勝を僕も映像で見て、凄くうれしかったし凄く刺激ももらっったので。次は自分の番だと。そのためには来シーズン凄く大事になってくる」と話した。

古巣・広島への思いについて聞かれると「カープに対して投げるっていうふうになると、敵とは思えない。交流戦というより日本シリーズで会いたい。僕はイーグルスの一員になったので、絶対に負けないし、死ぬ気で勝ちにいきたい」と宣言した。

ここで「画伯」として得意？のイラストを披露。自身がマウンドで両手を上げて涙を流している絵で、「目標は日本一。僕は野球人生でうれし涙を流したことがないので。うれし涙を流したいです」と来季の目標を語った。