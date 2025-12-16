¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î»Å»ö¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤«¤ò¸¡¾Ú¡Ö¸¼´Ø¤«¤éÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤â¡©
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡ÁÊüÁ÷ À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë8»þ54Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤·¤¿2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ëº´Æ£ÆóÏ¯¡¢Ä«ÆüÆà±û¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë¡¢ÎëÌÚ°¡Èþ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Åöµ»ö¤Ç¤Ï¡¢12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ªTVer¡õHulu¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£Ìµ°Õ¼±¤ËÁà¤é¤ì¤Æ·ò¹¯»Ö¸þ¤Ë!? ¡È¥×¥é¥¤¥ß¥ó¥°¸ú²Ì¡É¤ò¸¡¾Ú
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤ò¸«¤¿¸å¡¢¼«Á³¤È¤½¤Î¿©¤ÙÊª¤òÁª¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë¸«Ê¹¤¤·¤¿»É·ã¤¬¼¡¤Î¹ÔÆ°¤äÈ½ÃÇ¤ËÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¸½¾Ý¡È¥×¥é¥¤¥ß¥ó¥°¸ú²Ì¡É¤ò¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¸¡¾Ú¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¡¦¾¾Â¼¾Í°Ý¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤»¤º¡¢ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¾¾Â¼¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸«¤»¤¿¤ê¡¢¾¾Â¼¤ÎÆü¾ï¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ê»É·ã¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ3Æü´ÖÀ¸³è¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤¦¤Á¡¢¾¾Â¼¤Î¹ÔÆ°¤ËÊÑ²½¤¬É½¤ì¤ë¡£µï¼ò²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾¾Â¼¤Ï¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤òÍê¤ß¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Çò¿Èµû¤ÎÎÁÍý¤òÁª¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾Â¼¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤¤¤Çµ¢Âð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ò¹¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡ª
3Æü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥é¥·¤ò¤·¤ÆÂÎ½ÅÂ¬Äê¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³«»ÏÁ°¤Ï90.9Ô¤À¤Ã¤¿¾¾Â¼¤ÎÂÎ½Å¤Ï91.1Ô¤Ç¡¢200gÁý¤¨¤¿!? ÂÎ½ÅÂ¬ÄêÄ¾Á°¤Þ¤Ç»É·ã¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¾Â¼¤Ï¤½¤Î´Ö¤Ë¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¾¾Â¼¤¤¤ï¤¯¡¢3Æü´Ö¤Ç¡ÖÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î¸¡¾Ú¤Ï¡Ö¿Í¤Î¹ÔÆ°¤òÌµ°Õ¼±¤ËÁà¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤³¤Ê¤ì¤¿Ì¾ÊªÅ¹¼ç¤Î¥¹¥´µ» ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¤¬¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤è¤¯¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤ªÅ¹¤ÎÅ¹¼ç3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¼èºà¤Ë°ìÈÖ¤³¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¼ç¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤ò·è¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬Ç¯´Ö400ËÜ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¤Î½©ÍÕ¼ÒÄ¹¡¢ÍÎ¿©¤ÎÌ¾Å¹¡¦¤¿¤¤¤á¤¤¤±¤ó¤ÎÌÐ½ÐÌÚ¥·¥§¥Õ¡¢ºÂÉß¤ï¤é¤·´ë²è¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½É¡¦¥¿¥¬¥Þ¥äÂ¼¤ÎÈ¾½õ¤µ¤ó¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤»¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÅ¹¤Ç¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îºî¶È¤äÍÑ¸ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤ò¼«Ê¬¤ÇÃå¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤È¤â²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤ò¤¹¤°¤ËÁõÃå¡£¡Ö¤ï¤é¤¦¡×¡á¡Ö¤¸¤ã¤Þ¤ÊÊª¤ò¤É¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶È³¦ÍÑ¸ì¤Î»Ø¼¨¤ò¥«¥ó¥Ú¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¡£3¿Í¤È¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½¿Í¤â´éÉé¤±¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯°Ê¾å¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£½©ÍÕ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢»£±ÆÁ°¤ËÇò¤¤»æ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Î¿§Ä´À°¤ò¤¹¤ë¡È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Çò¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌÐ½ÐÌÚ¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢Ä´ÍýÃæ¤Ë±ö¤ò¤Õ¤ë¤È¤³¤í¤ò»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ä¤ë¤ÈÎÁÍý¤¬¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±ö¤ò¤Õ¤ë¡È¸«¤»±ö¡É¤Îµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Å¹¼ç¤¿¤Á¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¿´ÇÛ¤ê¤Ë¡¢À¾Èª¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤³¤Ê¤ì¤¿Å¹¼çNo.1¤òÁª½Ð¡£3¿Í¤È¤â¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤¼ÂÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤¤¤á¤¤¤±¤ó¡¦ÌÐ½ÐÌÚ¥·¥§¥Õ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤³¤Ê¤ì¤¿Å¹¼çNo.1¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¶ìÏ«¤ò¸¡¾Ú!?
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´Ö¶á¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤«¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¸¡¾Ú¤ò´º¹Ô¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¡¢±ìÆÍ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ²È¤ËÆþ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµ¯¤³¤µ¤º¤ËËí¸µ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î»Å»ö¤À¤¬¡¢¤Þ¤º±ìÆÍ¤Î¤¢¤ë²È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÍÅÄ¾Æ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº´²ì¸©À¾¾¾±º·´ÍÅÄÄ®¤ÎÍÒ¸µ¤Î±ìÆÍ¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤È¾Î¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦´ßÂç¾¤Ë±ìÆÍ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¿²¼¼¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£ÁêÊý¤Î¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦¹âÌîÀµÀ®¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿Â¦¤Ç¶¨ÎÏ¡£¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹Ìò¤Ï¿È·Ú¤ÊÆ°¤¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸½Ìò¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬±ìÆÍ¤ËÅÐ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÈË¡Îá¤ÎÊÉ¡É¤¬Î©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Ç¤Ï2m°Ê¾å¤Î¹â½ê¤Çºî¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ÏÄÆÍîÀ©»ßÍÑ´ï¶ñ¤òÃåÍÑ¤·¡¢Íî²¼ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÂÁ´ÂÐºö¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥¿¤Ï¥´¥ó¥É¥éÉÕ¤¤Î¹â½êºî¶È¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ±ìÆÍ¤ÎÆþ¸ý¤Þ¤ÇÅÐ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºî¶È¼Ö¤ÎÂç¤¤Ê²»¤Ç´ß¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤«±ìÆÍ¤òÄÌ¤Ã¤Æ²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¿¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë´ß¤ÎËí¸µ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Ç¿Í´Ö¤¬¥µ¥ó¥¿¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¿¤À1¿Í¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¹ñºÝ¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¶¨²ñ¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ï2001Ç¯¤«¤é¸¼´Ø¤«¤éÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥µ¥ó¥¿¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê²È¤Î¸¼´Ø¤â³«¤±¤é¤ì¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤â¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
