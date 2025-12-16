16日（火）、「FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025」の予選ラウンドが行われ、日本の大阪ブルテオンがブラジルのクルゼイロと対戦した。

12月16日（火）から21日（日）にブラジルのベレンで開催される2025男子世界クラブ選手権大会。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場し、クラブ世界一をかけて戦う。日本からは、大阪Ｂが2025年5月に行われたアジアクラブ選手権で準優勝を飾り、今大会の出場権を獲得した。

そんな大阪Ｂが予選ラウンドの初戦で対決するのは、前回大会の王者であるクルゼイロ。クルゼイロは同大会で5度の優勝を誇る強豪チームで、男子ブラジル代表としても長年活躍しているミドルブロッカーのルーカス・サートカンプらが所属している。また、現在大阪Ｂに在籍しているアウトサイドヒッターのミゲル・ロペスも、かつてクルゼイロでプレーしており、2021年の世界クラブ選手権ではチームの優勝に貢献。個人でもMVPに輝いている。

大阪Ｂはアウトサイドヒッター（OH）に富田将馬とロペス、ミドルブロッカー（MB）に彭世坤（ポン・シーコン）とエバデダン・ラリー、セッター（S）にアントワーヌ・ブリザール、オポジット（OP）に西田有志、リベロ（L）に山本智大をスタメン起用した。

注目の第1セットは序盤、一進一退の攻防となる。富田のブロックポイントやブリザールのサービスエースでブレイクした大阪Ｂは、12-7までリードを広げる。中盤も、安定したディフェンスから得点を重ねた大阪Ｂ。終盤にかけて連続得点し、25-14の大差で第1セットを取った。

続く第2セットも勢いの衰えない大阪Ｂが先行する入りに。クルゼイロにも徐々に粘りのプレーが出始めるが、ポンのブロックポイントから再び勢い付いた大阪Ｂが15-9と点差を広げる。相手にブレイクを許しながらも、リードをキープした大阪Ｂが25-18で第2セットを取り切る。

第3セットは開始早々、ブロックポイントやサービスエースで大阪Ｂが前に出る。粘り強い繋ぎや相手を崩すサーブで主導権を握り続ける大阪Ｂ。ロペスのサーブから13-5まで一気に点差が開く。中でも富田の好調さが目立ち、ここまでアタック効果率は70％超え、ブロックやフロアディフェンスでも存在感を発揮していた。終始、流れを掴んで離さなかった大阪Ｂが第3セットを取り、圧巻のストレート勝利を飾った。

集中力を切らさず、持ち前の守備力や多彩な攻撃を発揮した大阪Ｂが好スタートを切った。次戦の予選ラウンド第2試合、大阪Ｂは12月17日（水）25:30より、男子日本代表の石川祐希擁するイタリアのペルージャと対戦する。

■試合結果

大阪ブルテオン 3-0 クルゼイロ（ブラジル）

第1セット 25-14

第2セット 25-18

第3セット 25-14