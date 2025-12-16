楽天と契約を結び、11年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手（37）が16日、テレビ朝日系「報道ステーション」に生出演した。

この日は宮城県仙台市の楽天モバイルパークで入団会見を行ったばかり。同番組には1年ぶりの登場で、現在の心境を「凄くワクワクしている。楽しみですし、早くプレーがしたい」と笑顔で話した。

番組ではまずは得意？のイラストを披露。大リーグ移籍を目指す村上宗隆、岡本和真、今井達也、高橋光成の4人の姿を描いた。

いまだ4人の契約は決まっておらず、特に村上は交渉期限が米東部時間22日午後5時（日本時間23日午前7時）迫っている。

同時に、FA市場で大物とされるタッカー（カブスからFA）、ブレグマン（レッドソックスからFA）らの契約も依然として決まっていない。ただ、これについて前田は「大物選手が獲れない球団もたくさんある。意外と先に（大物以外の）そうではない選手が決まったりもする場合もある」と解説。

そのため「そこまで長引かないと思うし、ポスティングは期限があるので。期限が迫っている選手はもうオファーが届いていると思う」と予想。村上についても「おそらく数球団からオフ ァーが届いていて、あとは細かいところを詰めている段階ではないかな」と続けた。

また、自身と同じ投手である今井については「（魅力は）たくさんあるけど、まずストレートの球速が速いこと。そして変化球で空振りが取れるところが魅力だと思う」。現在の大リーグでは「空振りが取れる投手は評価が高くなっている。今井投手の評価もメジャーリーグの中でも凄く高い部類に入ると思う」とした。

村上と岡本に関しては「やはりホームラン。長打を打てる選手は重要になってくる。この2選手は長打力もあるしコンタクトもできる。そういう意味では評価も高いし、メジャーリーグでプレーするにあたって、僕もどれぐらいホームランを打てるのか凄く楽しみな存在」と期待した。