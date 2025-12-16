「おしゃれだね」って褒められそう♡【ハニーズ】1枚で映える！「デザインニット」

着回しやすさを重視したシンプルなワードローブからもう一歩踏み込んで、コーデの脱無難を図りたい。そんな大人女性の希望を叶えてくれるのは、1枚で着映えを狙える【ハニーズ】のデザインニットトップスかも。袖口のボタンやボウタイデザインなど、ちょっとしたひと癖が存在感を主張するニットトップスは、コーデに新鮮味を与えてくれるはず。周囲からも褒められそうな、おすすめニットトップスをぜひチェックしてみてください。

ボタンがきらめくドルマンスリーブでこなれ見え

【ハニーズ】「ドルマンニット」\2,980（税込）

脇から袖にかけてゆとりを持たせたドルマンスリーブが、こなれ見えを後押ししてくれそう。裾や袖口にかけてはリブでキュッと引き締めることで、リラックス感とともにメリハリのあるラインも両立させてくれます。袖口にあしらわれたゴールドカラーのボタンも、コーデのエレガントなアクセントに。いつものコーデのプレーンなセーターをこちらに差し替えるだけで、脱無難を狙えそうです。

顔まわりを品よく飾る知的なボウタイデザイン

【ハニーズ】「ヒアルロン酸配色ボウタイニット」\2,980（税込）

ブラウスのようなボウタイデザインをニット素材で仕上げた、上品でフレッシュな印象のプルオーバー。甘さ控えめなボウタイをパール調のビーズが飾り、ネックレスいらずで顔まわりに華やかさを足してくれそうです。控えめな配色ラインは、コーデのポイントになってくれるはず。クラシカルなテイストが旬の今、オンオフ問わず頼りたくなるかも。

ケーブル編み × ビーズで盛るフェミニンな1着

【ハニーズ】「ケーブル編パール付ニット」\3,480（税込）

季節感のあるケーブル編みをメインに、編み地を切り替えたひと癖デザインがコーデの主役として映えるニットプルオーバー。パール調のビーズが胸元にちりばめられており、一点投入でフェミニンなムードを醸し出してくれそうです。上半身に視線を集める甘口な1着は、アウターを脱いだときにも「かわいい！」と言われる褒められコーデを叶えてくれるはず。

多彩に表情を変化させられるドロストデザイン

【ハニーズ】「ドロスト使いニット」\2,980（税込）

こちらのニットプルオーバーは前身頃のドロストデザインが印象的。くしゅっと寄せて立体感をプラスしたり、伸ばして裾のリボンのみをアクセントにしたりと、コーデの表情を柔軟に変化させられるのが魅力です。ゆったりとした身幅とコンパクトな着丈のバランスは、レイヤードコーデとも好相性。1着あれば多彩な着回しが浮かんできそう！

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ