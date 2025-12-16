【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が１６日発表した１１月の雇用統計（季節調整済み）で、景気動向を反映する非農業部門の就業者数は前月比６・４万人増だった。

市場予想（４・０万人増）を上回ったものの、雇用の継続的な減速が示された。失業率は４・６％と２０２１年以来の高水準。１０月の就業者数は前月と比べ大きく減少した。

１１月の雇用統計は１２月５日に発表される予定だったが、政府機関の一部閉鎖に伴い公表が延期されていた。インフレ（物価上昇）に影響を与える平均時給は前年同月比３・５％増と、９、１０月から伸びが鈍化した。

発表が中止されていた１０月の就業者数は前月比１０・５万人減だった。政府閉鎖の影響で多くの連邦職員が離職した。失業率は必要なデータがそろわず発表しなかった。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１０日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で雇用の下支えを重視し、政策金利を３会合連続で０・２５％引き下げた。ただ、インフレへの警戒感などから内部の意見対立が鮮明になり、今後の利下げには慎重姿勢を示している。労働市場の冷え込みが示され、追加利下げに対する期待が高まる可能性がある。