オランダ１部アヤックスは１６日、７月にイングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団し、無所属となっていた元日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）の加入を発表した。２０２６年６月末までの短期契約。

アヤックスのフットボールダイレクターを務めるビューカー氏はクラブの公式サイトで「ここ数週間、彼の映像を何度も見てきたが、みんなが期待に胸を膨らませている。負傷歴も重要なポイントだった。彼は回復に尽力しており、メディカルスタッフが綿密な診断を下した。就労ビザが取得でき次第、すぐに全体練習に参加できる」とコメントした。

オランダ紙「テレフラーフ」は１５日に「冨安は労働許可証の発給を待つ必要があり、来年１月上旬には練習を開始したいと希望している」と伝えており、実戦復帰は早くても来年１月以降の見通し。同６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に出場する日本代表入りを目指していくことになる。

冨安は２０２１年にイタリア１部（セリエＡ）ボローニャからアーセナルに加入。主にサイドバックとして活躍したが、２３年に右膝を手術。今年２月に再び手術を受けて、２４〜２５年シーズンの公式戦出場は１試合に終わり、双方合意の上で契約を解除していた。途中出場した２４年１０月５日のサウサンプトン戦が最後の試合となっている。

アヤックスはオランダの首都アムステルダムで１９００年に創設された。ヨハン・クライフ、マルコ・ファン・バステンら多数の名手を輩出し、リーグ優勝３６度を誇る超名門。１９７０〜７１年シーズンから欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）前身大会の欧州チャンピオンズカップ３連覇を達成し、９４〜９５年シーズンには欧州ＣＬを制した。昨季は勝ち点１差で２位となり、今季の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）に出場している。日本代表ＤＦ板倉滉も在籍。本拠地はヨハン・クライフ・アレナ（５万５８６５人収容）。