¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï£±£¶Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡ÊÁíºÛ¡Ë¤È²ñÃÌ¡£º£¹ñ²ñ¤Ç½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤¬ÌîÅÞ¤ÎÈ¿È¯¤Ç¿³µÄÆþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼«°Ý¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ½ñ¡Ê£±£°·î£²£°Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤òº£¹ñ²ñ¤ÇÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï£±£µÆü¤Î½°±¡À¯¼£²þ³×°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±¼êµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ëÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëºÎ·è¤òµá¤á¤ëÆ°µÄ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÁá´ü¤Ëµ¬À©Ë¡²þÀµ°Æ¤òºÎ·è¤·¤ÆÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Î¿³µÄÆþ¤ê¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡Ö¼Áµ¿¤ä½¤Àµ¶¨µÄ¤¬¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ìÀÆ¤ËÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤Çº£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÈµÈÂ¼»á¤Ï²ñÃÌ¸å¤Ë³«¤¤¤¿¶¦Æ±²ñ¸«¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Îº£¹ñ²ñ¤Ç¤Î¿³µÄÆþ¤ê¤òÃÇÇ°¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¡Ê¹â»Ô¡ËÁíºÛ¤Ë¤â¿½¤·¾å¤²¤·¤¿¤¬¡¢Æñ¤·¤¤Ë¡°Æ¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¡ÊÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï¡Ë£±£²·î£µÆü¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿³µÄ¤¹¤é¤µ¤ì¤º¤Ë¹ñ²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ë¡°Æ¤ÏÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÁíºÛ¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿³µÄ¤µ¤ì¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢À®Î©¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£ÌîÅÞ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿³µÄ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¯¤·¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï¹ñ²ñÆâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÌäÂê¤òÃª¾å¤²¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤³¤Ã¤Á¡ÊÄê¿ôºï¸º¡Ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Ï¢Î©Í¥Àè¤ÇÃæ¿È¤Î¤Ê¤¤Ë¡°Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢µÄÏÀ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡£¡ÊÍ¿ÅÞÂ¦¤¬¡Ë¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Å¤¯¤ê¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£