povo2.0」に月額制のサブスクトッピングが提供開始！まずは月5GBと月30GBがラインナップ

KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、オンライン専用の携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において常時提供している「いつものトッピング」として月額制の「サブスクトッピング」を2025年12月16日（火）より提供開始するとお知らせしています。まずは「【サブスク】データ追加5GB」および「【サブスク】データ追加30GB」が提供され、料金（金額はすべて税込）は【サブスク】データ追加5GBが月額1,380円、【サブスク】データ追加30GBが月額2,780円となっています。

povo2.0では現在提供中のいつものトッピングである「データ追加5GB（30日間）」（1,380円）および「データ追加30GB（30日間）」（2,780円）が好評となっており、毎月継続的に購入する人が多いため、サブスクトッピングの提供開始に至ったとし、サブスクトッピングを購入すると、翌月以降は毎月同じ日に自動でトッピングが購入されてデータがチャージされる月額制なので都度トッピングを買い足すことなく快適にpovo2.0を利用できます。

なお、自動購入の前日および自動購入後にpovo2.0に登録されたメールアドレスにお知らせするほか、有効期限は購入から1カ月で、継続購入を停止される場合はpovo2.0アプリ内でいつでも手続きが可能です。またサブスクトッピングの提供開始を記念して購入者全員に「データ使い放題（24時間）」のプロモコードをプレゼントする「サブスクデビューキャンペーン」（終了日未定）を実施しています。


povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上で6種類の「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。

月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加（購入）などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円／30秒、SMSも送信は3.3円／通〜（受信は無料）で使えます。ただし、前述通りに長期間（180日間以上）トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。

＜主な通常トッピング＞
カテゴリートッピング名料金／回
データトッピングデータ追加1GB（7日間）390円
データ追加1GB（180日間）1,260円
データ追加3GB（30日間）990円
データ追加20GB（30日間）2,700円
データ追加30GB（30日間）2,780円
データ追加60GB（90日間）6,490円
データ追加120GB（365日間）21,600円
データ追加60GB（90日間）6,490円
データ追加150GB（180日間）12,980円
データ追加300GB（365日間）24,800円
データ追加300GB（90日間）9,834円
データ追加360GB（365日間）26,400円
データ使い放題（6時間）250円
データ使い放題（24時間）330円
データ使い放題（7日間）12回分9,834円
通話トッピング5分以内通話かけ放題月額550円
通話かけ放題月額1,650円
留守番電話サービス月額330円


アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ツール
開発者：KDDI株式会社
バージョン：1.46.0-JP
Android 要件：Android 7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jp


アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ユーティリティ
開発者：KDDI CORPORATION
バージョン：1.46.0
互換性：iOS 13.0以降またはmacOS 11.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMac、visionOS 1.0以降のApple Visionが必要です。
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8




記事執筆：memn0ck


