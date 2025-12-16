全身黒タイツと奇妙な白い面が特徴的な、ホラー作家でYouTuberの雨穴さん。16日、都内で行われた『Billboard Book Charts 授賞式』に登壇し、作品が受賞したことの感謝を述べました。

雨穴さんが注目されるきっかけとなったのが、自身のYouTubeチャンネルに投稿した【不動産ミステリー】変な家という動画です。この動画は小説化・漫画化をはじめ、2024年には、俳優の間宮祥太朗さん（32）と佐藤二朗さん（56）のダブル主演で映画にもなりました。

今回、総合書籍チャート“JAPAN Book Hot 100”（集計期間：2025年10月27日〜11月2日）において、『変な家』『変な絵』に続く、雨穴さんの最新作『変な地図』（双葉社）が1位を獲得しました。本作は、雨穴さんの作品でおなじみの栗原さんが、亡くなった祖母が所持していた“何かがおかしい古地図”の謎を解き明かしていくミステリーとなっています。

スピーチでは「まさか自分の人生において、Billboardのステージに立つ日が来るとは思っておらず、大変緊張しております」と話した雨穴さん。左足首にはカンペをしのばせており「お見苦しいところをお見せしましたら、大変申し訳ありません。なにとぞ、よろしくお願いいたします」と会場の笑いを誘いました。

そして、受賞について「これはもちろん私だけの力ではないと思っています。応援してくださった皆さま、そしてずっと私の本を待ってくださった皆さま、本当に皆さまにいただいた1位だと思っていますし、もう皆さんの1位だと思っております」と感謝しました。

さらに、雨穴さんが作詞・作曲・編曲をした“変な御礼ダンスの歌”の披露も行い、会場を盛り上げました。