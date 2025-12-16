ドル売りの初動も足元一服、米雇用統計発表で＝ＮＹ為替



１１月米雇用統計が発表された。失業率は４．６％と大方の市場予想４．５％を上回った。為替市場の初動反応はドル売りとなった。ドル円は一時154.40付近に下落。ユーロドルは1.1795レベル、ポンドドルは1.3456レベルまで高値を伸ばした。



注目の非農業部門雇用者数は１１月が６．４万人増（予想５万人増）、１０月が１０．５万人減と発表された。８－９月合わせて３．３万人下方修正としている。



一連の発表後はドル売りは一服している。足元ではパニック的な値動きにはなっていない。



USD/JPY 154.82 EUR/USD 1.1760 GBP/USD 1.3416

