女優でモデルの大政絢（34）が16日、自身のインスタグラムを更新。この日36歳の誕生日を迎えた女優・桐谷美玲を祝福したことを報告した。

「美玲の誕生日を、ありさとお祝い」と伝え、バースデープレートを持つ桐谷をモデル・タレントの佐藤ありさと囲むショットを投稿。「10代の頃から知っているけれど、中身は本当に変わらず。なのに美しさはどんどん増していく美玲さん、今年もお祝いできて幸せ！」とつづった。

「ありさからドイツのお土産ももらって、次の日さっそく連れて行きました 2人ともいつもありがとう〜！」と贈られたお土産の写真もアップ。佐藤は元サッカー日本代表の長谷部誠氏の妻で、長谷部氏は現在、日本代表のコーチングスタッフとフランクフルトIIのアシスタントコーチを兼務している。

フォロワーからは「素敵な写真ありがとうございます。最強です」「かわいい こんな30代になりたい」「3人とも、元SEVENTEENの専属モデルでもあり、元non-noの専属モデルでもありますよね こうやって長く仲良くしてくれてほんとに嬉しいです」などのコメントが届いた。