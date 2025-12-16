オランダ1部アヤックスは16日、DF冨安健洋（27）を獲得したと発表した。契約期間は2026年6月30日までの半年間。現地メディアは16日にメディカルチェックを受けることを報じており、チェックを経て正式契約に至った。背番号は32。

冨安は今年2月に右膝を手術し、7月に21年夏から在籍していたアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続ける期間が続いていた。実戦は24年10月5日のプレミアリーグ、サウサンプトン戦が最後。来夏のW杯北中米大会での日本代表入りに向け、実戦でコンディションを上げていく新天地がようやく決定した。

アーセナルでは両サイドバックとしてもプレーし、ESPNは15日に「主にフルバック（サイドバック）の補強として見られている」と報じた。アヤックスには日本代表DF板倉滉も在籍。本調子なら主力として日本代表の最終ラインを支える2人が、W杯1次リーグ初戦で対戦するオランダの地元の名門でチームメートとなった。

▼フットボールディレクターのマリイン・ベーカー氏

タケヒロは、いくつかのトップリーグで豊富な経験を持つ優れたディフェンダーであることを証明しています。彼は知的で両足を使えるディフェンダーです。スカウト部門とコーチングスタッフと共に、この数週間彼の多くの映像を分析し、全員が熱心に取り組んでいます。彼の負傷歴も重要な考慮事項でした。最初から彼は回復に向けて懸命に努力しており、メディカルスタッフが徹底的に彼を評価しました。労働許可証が発行され次第、彼はすぐにチーム練習に参加できます。

彼はまだ試合の感覚を取り戻す必要がありますが、その経験を考えれば、すぐにこれを取り戻せると信じています。契約面でも、私たちは共に協力関係を築く良い方法を見つけました。全体として、タケヒロと共に、私たちは比較的若いながらも非常に才能あるチームに、短期的にさらなるバランスをもたらすことができる選手を獲得したと期待しています。