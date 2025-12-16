大リーグのカブスで活躍する今永昇太投手（32）が16日、ニッポン放送の一夜限りの特別番組「今永昇太のオールナイトニッポンPremium」（後8・00）の生出演。初めてのラジオパーソナリティを務めた。

番組では今永と同じ福岡県立北筑高校出身で、今永の一学年下だというリスナーからのメッセージを読み上げ。「制帽がある」「運動会は男子生徒全員裸で三点倒立」などの紹介に今永は「おおー！」「ありました！」と大盛り上がり。

高校時代の思い出について聞かれると「北筑高校は文武両道をモットーとしていまして、7時半完全下校なんですよ。なので、7限目があたらほんとに1時間半ぐらいしか練習できないぐらい」と回顧。「月、水、金に朝テストがあるんですよ。で、金曜日に週末課題も出るんです各教科から。それを何とかやりながら土日の練習もしながら、7時半完全下校。いろんなことに追われてたな〜って」と勉強と野球の両立の日々を振り返った。

さらに「テスト前に、ロッカーの教科書を全部持って帰るんです。バッグぱんぱんで、帰りの坂道を自転車で押してた、そんな記憶がありますね」と懐かしんだ。