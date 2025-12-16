蘭名門アヤックスが27歳DF冨安健洋の加入を正式発表！W杯出場に向けて“奇跡の復活”へ、板倉滉との日本人コンビにも期待
板倉滉が所属するオランダの強豪アヤックスは現地12月16日、日本代表42キャップを誇るDF冨安健洋と契約を交わしたと正式に発表した。
契約期間は2026年まで６月30日までの半シーズンで、背番号は32番に決定した。
膝の怪我の影響で、昨シーズンは１試合のみの出場に終わっていた27歳は、今年７月にアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続けてきた。約５か月間のブランクを経て、ようやく所属クラブが決定した。
エールディビジで36回、チャンピオンズリーグで４回の優勝を誇る名門は今シーズン、守備の安定感を欠いており、若い選手も少なくない。最終ラインならどこでも機能する冨安の能力とプレミアリーグの強豪でプレーした経験は、活かされるはずだ。日本代表でもCBでコンビを組んだ板倉との連携にも期待が高まる。
ワールドカップ開幕まで約半年間。一時は絶望視されていたメンバー入りに向け、冨安はコンディションを取り戻せるか。奇跡の復活を目指し、オランダで再スタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
