2025年12月14日、日本の漫画蔵書施設の検索ポータルサイト・SPACOMIcで「2025年リリース ベストアニソン ED（エンディングテーマ）編」と題したアンケートの結果が発表され、中国のネットユーザーの注目を集めている。同アンケートは、サイト内のWEB投票とTikTokのコメント投票が集計されたもので、総投票数は616票だった。

ランキング1位は劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の「JANE DOE」で84票、2位は劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の「残酷な夜に輝け」で74票、3位は「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」の「I」で63票、4位は「SPY×FAMILY Season 3」の「Actor」で36票、5位は「薬屋のひとりごと」第2期 第2クールの「ひとりごと」で32票だった。

また、6位は「光が死んだ夏」の「あなたはかいぶつ」で29票、7位は「3年Z組銀八先生」の「Underclass HERO」で24票、8位は「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」の「明日の私に幸あれ」で24票、9位は「地縛少年花子くん2」の「mo∞ent」で21票、10位は「桃源暗鬼」の「ACTION」で17票となっており、以下40位まで発表されている。

この結果が中国のSNS・微博（ウェイボー）で468万人以上のフォロワーを持つブロガーに紹介されると、ネットユーザーからは「やっぱり一番印象に残ってるのは『鬼滅の刃』」「『鬼滅の刃』のEDが流れた瞬間、一気に雰囲気が出る」「『残酷な夜に輝け』の旋律とアニメの相性が本当に最高」「無限城編のEDがアニメ演出と合わさってマジで100点」などと、「残酷な夜に輝け」に関する好評が多く寄せられた。

また、「『action』は本当に良い曲」「『SPY×FAMILY Season 3』の曲が頭から離れない」「週末にレゼ篇を見終わってから、ずっと『JANE DOE』をリピートしてる」との声や「うわー、どれも手放しがたい感じ」「トップ10、全部好きで聴いてる！！」「今年のアニメソング、クオリティー高すぎない？」「なぜ私のプレイリストに入ってる曲を全部知ってるの？」とのコメントも集まった。（翻訳・編集/岩田）