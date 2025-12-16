冬こそ着たい「この柄」！【ROPÉ PICNIC】大人の上品見えに♡「ツイード風ワンピ」

上品で女性らしい雰囲気をまとえる、冬に取り入れたいデザインとして思い浮かぶ柄の一つが「ツイード」。大人がデイリーに取り入れるなら、きれい見えが狙えるワンピースが正解かも。そこでおすすめしたいのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】でゲットできる「ツイード風ワンピ」。高級感のあるツイード風のワンピースは、着るだけで周りから褒められるかも。

一点投入で上品さをまとえるツイード風ワンピース

【ROPÉ PICNIC】「キーネックツイードジャンパースカート ワンピース」\8,998（税込）

上品なツイード調の素材が、冬ムード満点なコーデに仕上げてくれるワンピース。高級感のある素材なので、プライベートはもちろんオケージョンでも活躍しそう。ハイネックやタートルネックのインナーとも重ね着しやすいキーネックのワンピは、1枚あればコーデのバリエーションが広がる予感。カラーは大人っぽい雰囲気のブラックと、好印象が狙えるベージュ系の2色展開です。

ボウタイ付きブラウスと合わせてレディライクに

こちらはベージュを着用。すっきりとしたキーネックのワンピースなので、胸元にデザインのあるインナーとも好相性。トレンド感のあるボウタイ付きのブラウスを投入すれば、レディライクな最旬ルックに。ほのかにキラキラとしたラメ感もあるツイード調の素材で、女性らしい雰囲気をまとえそうです。足首が見える程よい着丈のため、ショートブーツとのスタイリングも楽しめます。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M