アマゾンでau PAYによる支払いが利用可能に！本人確認が必要。最大10％還元や1000ポイントプレゼントなどのキャンペーンを実施
|Amazon.co.jpにてau PAYによる支払いが可能に！
KDDIおよびauペイメントは16日、アマゾン ジャパンが運営する総合Webストア「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）においてスマートフォン（スマホ）など向け決済サービス「au PAY（ネット支払い）」が2025年12月16日（火）より利用可能となったとお知らせしています。
また第2弾として2026年1月3日（土）から1月12日（月）の期間中にAmazon.co.jpでの1回当たり200円以上をau PAY（ネット支払い）で支払った人のうちの1万5000人にPontaポイントで1,000ポイントが当たる抽選を実施するということです。なお、Amazon.co.jpではau PAY残高のうち「au PAY マネー」のみが利用でき、au PAY マネーの利用にはあらかじめ本人確認が必要です。本人確認にはマイナンバーカードを使うと審査期間が短くて便利だとのことです。
Amazon.co.jpではクレジットカードや代金引換、コンビニエンスストアおよびATM、ネットバンキング（住信SBIネット銀行、auじぶん銀行）、電子マネー（楽天Edy、Suica、支払秘書）、Amazonギフト券、Amazon Pay、Paidy、携帯決済（NTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンク、）などのさまざまな支払方法に対応しています。
またこれまでもスマホなど向け決済サービスとして「d払い」や「PayPay」「メルペイ」が利用できましたが、今回、ようやくau PAYが追加されました。なお、au PAYでは合計額30万円（税込）以上やAmazonギフトカード、海外へ配送、デジタルコンテンツ、Amazonネットスーパー、定期おトク便の注文、Amazonプライム会費の支払い、Amazonビジネスでの注文、Amazon Pay利用分における支払いなどではできないとのことです。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・au PAY 関連記事一覧 - S-MAX
・Amazon.co.jp 関連記事一覧 - S-MAX
・Amazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）が利用可能に、最大10％ポイント還元と1,000ポイントがあたる記念キャンペーンを開催 | ポイント・決済 | au
・お支払い方法 - Amazonカスタマーサービス
・Amazon.co.jp