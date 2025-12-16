経済同友会は１６日、任期途中で辞任した新浪剛史氏の後任の代表幹事に、日本アイ・ビー・エム（ＩＢＭ）の山口明夫社長（６１）を充てる人事を内定したと発表した。

米国に本社があり、多様性が求められるグローバル企業を率いるリーダーシップなどが評価された。

山口氏は１６日に東京都内で開いた記者会見で、「正しいと思うことは情熱を持って進め、結果を出すことにこだわりたい」と語った。来年１月１日付で就任し、任期は新浪氏の残りの期間も含め、２０３０年４月までとなる。

山口氏は２２年から同友会の副代表幹事に就いている。日本ＩＢＭ出身者が代表幹事を務めるのは、北城恪太郎（かくたろう）氏（０３〜０７年）以来、２人目となる。

同友会は経団連、日本商工会議所と並ぶ経済３団体の一つ。新浪氏はサプリメントの購入を巡って警察の捜査を受け、９月１日付でサントリーホールディングスの会長を辞任した後、３０日付で代表幹事も辞任した。同友会が後任の選考を進めていた。

◇

山口明夫氏（やまぐち・あきお）８７年大阪工大工卒、日本ＩＢＭ入社。１９年から社長。和歌山県出身。