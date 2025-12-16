¥Ñ¥êÏ«Æ¯ºÛÈ½½ê¤¬PSG¤Ë111²¯±ß»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿Îá¡Ä¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤ÎµëÍ¿¡õ¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ì¤Ê§¤¤¤ò½ä¤ëÁÊ¾Ù¤ÇÈ½·è
¡¡¥Ñ¥êÏ«Æ¯ºÛÈ½½ê¤Ï16Æü¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤ØÌó6100Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó111²¯±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡ØRMC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤Ï2024Ç¯²Æ¤Ë¡ÊPSG¡Ë¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤ò²Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éPSG¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»Æü¤È¤Ê¤ëÆ±Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎµëÎÁ¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Ì¤Ê§¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤ÏPSG¤Ë»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¡£PSG¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬ÄÂ¶â¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ýÆ¬¤Ç¤Î¿Â»Î¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°Ï¢ÌÁ¡ÊLFP¡Ë¤ËÄóÁÊ¤·¡¢LFP¤ÎË¡Ì³°Ñ°÷²ñ¤ÏPSG¤ËµëÍ¿¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÂÚÇ¼¤È¤·¤Æ5500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó100²¯±ß¡Ë¤ò8Æü°ÊÆâ¤Ë»ÙÊ§¤¦¤è¤¦¤ËÌ¿Îá¡£¤·¤«¤·¡¢LFP¤ÎºÛÄê¤Ë¤Ï¹´Â«ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ë¡Äî¤ÇÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ØRMC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥êÏ«Æ¯ºÛÈ½½ê¤ÏPSG¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤ØÌó6100Ëü¥æ¡¼¥í¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡ÖPSG¤ÎÀÁµá¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë´þµÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÈ½·è¤ÎÁ´Ê¸¤òPSG¤Î¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë1¥«·î´Ö·ÇºÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡Ù¤Ïº£²ó¤ÎºÛÈ½¤Ç¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«¥»¥í¡¼»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈ½·è¤ÏÌóÂ«¤Ï¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ë»ö¼Â¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ï«Æ¯Ë¡¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿¿¼Â¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤¬¤³¤Î·ï¤Ç¡¢Áí³Û2²¯6300Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó478²¯±ß¡Ë¤ÎÇå½þ¤òÍ×µá¤·¡¢PSG¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Â»¤ä¡¢·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë±£¤Ú¤¤¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÁí³Û4²¯4000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó800²¯±ß¡Ë¤Î¡ÈÈ¿·âÀÁµá¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤Ï2024Ç¯²Æ¤Ë¡ÊPSG¡Ë¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤ò²Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éPSG¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»Æü¤È¤Ê¤ëÆ±Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎµëÎÁ¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Ì¤Ê§¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤ÏPSG¤Ë»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¡£PSG¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬ÄÂ¶â¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ýÆ¬¤Ç¤Î¿Â»Î¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ØRMC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥êÏ«Æ¯ºÛÈ½½ê¤ÏPSG¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤ØÌó6100Ëü¥æ¡¼¥í¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡ÖPSG¤ÎÀÁµá¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë´þµÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÈ½·è¤ÎÁ´Ê¸¤òPSG¤Î¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë1¥«·î´Ö·ÇºÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡Ù¤Ïº£²ó¤ÎºÛÈ½¤Ç¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«¥»¥í¡¼»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈ½·è¤ÏÌóÂ«¤Ï¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ë»ö¼Â¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ï«Æ¯Ë¡¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿¿¼Â¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤¬¤³¤Î·ï¤Ç¡¢Áí³Û2²¯6300Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó478²¯±ß¡Ë¤ÎÇå½þ¤òÍ×µá¤·¡¢PSG¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Â»¤ä¡¢·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë±£¤Ú¤¤¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÁí³Û4²¯4000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó800²¯±ß¡Ë¤Î¡ÈÈ¿·âÀÁµá¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£