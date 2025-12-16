アンリ・シャルパンティエのフィナンシェ♡縁起担ぎのえびす菓子が全国登場

年末年始のご挨拶や大切な方への贈り物には、想いが伝わる縁起の良いスイーツを選びたいもの。そんな季節にぴったりなのが、アンリ・シャルパンティエの「えびすフィナンシェ」です。これまで一部店舗限定だった人気商品が、期間限定で全国展開。新年の福を願う由緒ある背景と、老舗洋菓子ブランドならではの上質な味わいを兼ね備えた一品は、贈る側も受け取る側も笑顔になれる存在です♡

福を呼ぶえびすフィナンシェ

「えびすフィナンシェ」は、商売繁盛の神として知られるえびす様にゆかりの深い西宮神社へ奉納されてきた縁起菓子。十日えびすの開門神事・福男選びでは、副賞としても贈られる特別な存在です。

新年の門出やビジネスシーンで、相手の繁栄と幸せを願う気持ちを自然に託せます。

素材と製法へのこだわり

北海道産大納言小豆を使用した大納言納豆は、砂糖のみのシロップで時間をかけて丁寧に仕上げ、小豆本来の風味を引き出しています。

アンリ・シャルパンティエ自慢のフィナンシェ生地には、2種類のアーモンドを自社で挽いて使用。香ばしさとしっとり感が調和した、贅沢な味わいです。

迎春に映える贈答デザイン

パッケージはえびす様をモチーフに、金色を基調とした縁起の良さが一目で伝わる仕様。紅白の配色が迎春らしさを演出し、お取引先様や目上の方への贈り物にも安心して選べます。

年末年始のご挨拶やお手土産として、品格と華やかさを兼ね備えています。

えびすフィナンシェ6個入



価格：1,404円（税込）

販売期間：2025年12月16日（火）～2026年1月11日（日）

販売店舗：全国のアンリ・シャルパンティエ店舗（一部店舗を除く）

箱サイズ：縦13.9cm×横23.4cm×高さ3.3cm

重量：約228g

賞味期限：発送日時点で賞味期限まで残り21日以上

展開カラー：紅白パッケージ、金色デザイン

※大阪と兵庫の一部店舗、公式オンラインストアでは通年購入可能

新年の想いを託す縁起スイーツ♡

アンリ・シャルパンティエの「えびすフィナンシェ」は、味わいだけでなく背景に込められた物語も魅力のひとつ。

福を呼ぶ縁起菓子として、年末年始の贈答シーンを上品に彩ります。全国で手に取れるこの期間限定の機会に、感謝や繁栄への願いを込めた特別なギフトを選んでみてはいかがでしょうか♪