スペイン出身のRosalía（ロザリア）が、4thフルアルバム『LUX』の国内盤CDを2026年1月28日にリリースする。あわせて、同アルバム収録曲「La Perla（ラ・ペルラ）」のMVを公式YouTubeチャンネルにて公開した。

2025年11月7日にリリースされた『LUX』は、Spotify「Top Albums - Global」で初登場1位を獲得。Spotify史上、スペイン語で歌唱する女性アーティストによる最大のストリーミング初動記録を達成した。また、各国チャートでも複数の1位デビューを果たし、米国での自己最高順位を記録。キャリア史上最高の成績を更新した。

さらに、スペインでは「スペインのストリーミング史上もっとも成功したアルバムリリース」「ストリーミング時代以降、スペインで最も売れた初週アルバム」「スペインにおける初週アルバム換算売上の過去最高記録」「アナログ盤チャート開始以来、初週売上最高の作品」を多数達成した。

同アルバムは、ダニエル・ビャルナソンが指揮をしたロンドン交響楽団と共に録音され、Björk、Carminho、エストレージャ・モレンテ、シルビア・ペレス・クルス、モンセラート合唱団およびカタルーニャ音楽堂室内合唱団、Yahritza、そしてイヴ・トゥモアといったアーティストが参加し、アルバム全体を通して女性性の神秘、変容、精神性といったテーマを探求。幻想と喪失、信仰と自己という対極の間を鮮やかに描き出しながら、日本語を含む10以上の言語におよぶ歌唱表現に挑んでいる。

国内盤CDには、配信の15曲に加えて輸入盤のLP／CDのみに収録されていた3曲を追加した全18曲を収録。全楽曲の歌詞、対訳も掲載し、Rosalíaの壮大な世界観をより深く味わえる。また、タワーレコード、Amazonでは予約購入者限定特典も付与される。

また、2025年12月19日から29日の期間限定で、『LUX』のスペシャルグッズをタワーレコード渋谷店1階にて販売。リニューアルオープン記念として、日本限定Tシャツとフーディーが展開される。期間中、この日本限定グッズと『LUX』の輸入盤CD、LPを同時購入すると、オリジナルトートバッグの特典も配布される。

さらに、新たに公開となった「La Perla」のMVでは、少し不思議で守られた世界を巡りながら、繊細さと遊び心のある反骨精神の2つの彼女の側面を表現。アーティスティックな映像表現によって、同アルバムの世界観が鮮やかに描き出されている。また、同MVはStillzが監督を務めた。

（文=リアルサウンド編集部）