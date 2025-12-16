¤ä¤Ï¤ê½ÅÍ×¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡ªËûÀÖÑ»¤¬±é¤¸¤ë¡ÈÆæ¤ÎÇò¤¤ÃË¡É¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ÎÀµÂÎ¤¬ºÇ½ª²ó¤ÇÈ½ÌÀ¡ª¡ã¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ä
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¶â¤â²ÈÂ²¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤É¤óÄì¤ÎÃË¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£
Âè1ÏÃ¡¢ÀäË¾¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡ÈE¥«¥×¥»¥ë¡É¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÆæ¤Î½÷À¡¦»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È¡È²¾½é¤á¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿¡£
12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ËÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÅâÆÍ¤Ë¸½¤ì¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤¿Çò¤¤ÃË¡ÊËûÀÖÑ»¡Ë¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤ÊÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇò¤¤ÃË¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª°Õ³°¤Ê¼çÍ×¿ÍÊª¤È¤Î´Ø·¸¤¬È½ÌÀ¡ª
¢¡Çò¤¤ÃË¤¬Ì¾¾è¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ï¡Ä
»Íµ¨¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤ÎÌ¿¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ÎÊ¸¿Í¤³¤ÈÃû¡Ê²¬ÅÄ¡¦ÆóÌò¡Ë¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»Íµ¨¤¬Èà¤Î·×²è¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·×²è¡É¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¡£
Ë½Áö¤¹¤ë»Íµ¨¤òÊ¸ÂÀ¤¬É¬»à¤Ë»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ï¤ë¤«¿¿¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å·°æ¤ÎLED¥Ñ¥Í¥ë¤¬Íî²¼À£Á°¤Ë¡Ä¡£Ê¸ÂÀ¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë»Íµ¨¤òÆ¨¤¬¤·¡¢»Ä¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ãç´Ö¤Îºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¡¢±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¤¬¶î¤±´ó¤ë¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÊøÍî¤¹¤ë¡£
°ìÂÎ4¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢ÆÍÁ³¥Ñ¥Á¥ó¤È»Ø¤òÌÄ¤é¤¹²»¤¬¡£
¤½¤³¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¾ìÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢°Å¤¤¤Ê¤«1¿Í¤¦¤º¤¯¤Þ¤ëÃû¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡£¤¹¤ë¤ÈÃû¤ÎÎÙ¤Ë¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢Âè5ÏÃ¤ÇÅâÆÍ¤ËÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢Àã¤ò¹ß¤é¤·¤Æ¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿Ææ¤ÎÇò¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡£
Çò¤¤ÃË¤Ï¡¢Ãû¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ÏÃÏÂ³¤¤À¡£²áµî¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¡£²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ò·Áºî¤ì¤ë¤â¤Î¡£Èà¤é¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¡£
Ãû¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤³¤«¤é¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Çò¤¤ÃË¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¤ì¤ë¤Î¤Ï2055Ç¯¡£¤½¤Î¼¡¤Ï2070Ç¯¡£»ä¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¡¢Ãû¤è¤ê¤âÌ¤Íè¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤È²óÅú¡£
¤½¤·¤ÆÇò¤¤ÃË¤Ï¹¹¤Ë¡¢¡ÖÃû¡Ê¤¤¶¤·¡Ë¤¬Ãû¡Ê¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Ê¤é¡¢»ä¤Ïµþ¡Ê¤±¤¤¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¿ô¤ÎÉ½¸½¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö°ì¡¢½½¡¢É´¡¢Àé¡¢Ëü¡¢Ãû¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Öµþ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ïµþ¤¬Ãû¤ÎÀè¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤ë°ì¸À¤À¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢»Íµ¨¤òµß¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡Ö1ÃûÄÌ¤ê»î¤·¤Æ¤â¡¢1µþÄÌ¤ê»î¤·¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤Î¿¿ÁêÈ½ÌÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ï¡¼¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Çò¤¤ÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÃû¤Ï»×¤ï¤º¡¢¡Ö2070Ç¯¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡×¤È¿Ò¤Í¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼ÁÌä¤òÃæÃÇ¡£Çò¤¤ÃË¤â¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¯Èù¾Ð¤à¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÇò¤¤ÃË¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÑëÆá¤Ï¤È¤³¤·¤¨¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢Ãû¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢»ä¤â¡ÄÊ¸¿Í¤â¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢2¿Í¤Î»Ñ¤Ï¤×¤Ä¤ó¤È¾Ã¤¨¤æ¤¯¡£
¡È¤È¤³¤·¤¨¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè8ÏÃ¤Î²óÁÛ¤ÇÊ¸¿Í¤È»Íµ¨¤¬Ï¹¿¤¤ÎÁ°¤Ç¡Ö»ä¤Ï¹Ô¤±¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¤é¡¢¤È¤³¤·¤¨¤Þ¤Ç¡×¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤È¤³¤·¤¨¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÑëÆá¤Î¥¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥ï¡¼¥É¤Ï²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¤¯»É¤µ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£
Âè5ÏÃ¤Ç¤ï¤º¤«¤ÊÅÐ¾ì¤Ê¤¬¤éÈ´·²¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Á¡¢¤¿¤À¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿Çò¤¤ÃË¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë¡ÖÊ¸ÂÀ¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Öºù²ð¤¬Ï·²½¤µ¤»¤¿Ã¯¤«¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤«¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¹Í»¡¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö2070Ç¯¤ÎÃû¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¿¿¼Â¤ËSNS¾å¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£