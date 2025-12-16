¤¼¤ó¤Ö·¯¤Î¤»¤¤¤À¡£ ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー³«ºÅ¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÊÔ¤Ç¤ÏÍ©À¤¶¼³Å¤¬ÂÓÆ±
¡¡¤¼¤ó¤Ö·¯¤Î¤»¤¤¤À¡£¤¬¡¢ZKS WORLD TOUR¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ò2027Ç¯2·î¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¾ðÊó¤Ï¡¢Ëè·î³¤³°¸þ¤±»Üºö¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¡ØURTHANATOS ONLINE¡Ù¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î16Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºßÆüËÜ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀ¤³¦Ìó15¥«¹ñ¤ò²ó¤ê¡¢¡Ø??¥«¹ñ ??ÅÔ»Ô Æü¤ÎËÜ¤âÈô¤Ó½Ð¤·～ÁýÊÑ¿¯¶ô°¦rosion～TOUR¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤Î¤¼¤ó¤Ö·¯¤Î¤»¤¤¤À¡£¤À¤¬¡¢Æ±¸ø±é¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÌ¤Äê¤ÎÃæ¡¢¼¡¤Î¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿ZKS WORLD TOUR¤Ï¡¢¸½¥Ä¥¢ー¤è¤ê¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¥Ä¥¢ー¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Î¤Ê¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡ÊËÌÊÆ¡¢ÃæÆîÊÆ´Þ¤à¡Ë¤ä¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¸ø±éÍ½Äê¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¥¢¥á¥ê¥«ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Í©À¤¶¼³Å¡Ê¥«¥¯¥ê¥è¥Æ¥í¥ë¡Ë¤âÂÓÆ±¤¹¤ë¡£
