監督交代に揺れるソシエダ、年内暫定監督はBチーム兼任で異例の“週3試合”指揮か
MF久保建英所属のソシエダは今月14日、今季からトップチームを率いていたセルヒオ・フランシスコ監督が退任し、年内はBチームのジョン・アンソテギ監督が暫定的に指揮を執ることが決まったと発表した。なお、アンソテギ監督はラ・リーガ2部に所属するBチームの指揮を継続する方針で、異例の“週3試合”を戦う可能性があるようだ。
ソシエダは今季、昨季のBチームを2部昇格に導いたフランシスコ監督がトップチームの監督に就任したが、開幕16試合で4勝4分け8敗と低迷。前節ジローナ戦(●1-2)の敗戦を受けて退任が決まり、暫定的な後任に現在Bチーム監督のアンソテギ氏が任命された。
チームはトップチーム監督の後任探しを行っており、現地では元ホッフェンハイムのペッレグリーノ・マタラッツォ氏、元ユベントスのチアゴ・モッタ氏、元アラベスのルイス・ガルシア・プラサ氏、元セビージャのガルシア・ピミエンタ氏の名前が挙がっている。
その一方、アンソテギ監督はあくまでも暫定的な任命で、今後もBチームを中心に率いる見込み。地元紙『ノティシアス・デ・ギプスコア』によると、アンソテギ氏は現在、トップチームのトレーニングを指揮しており、Bチームは他のコーチングスタッフが担当しているようだが、公式戦の監督はアンソテギ氏が兼任する可能性が浮上しているという。
トップチームは15日夜、コパ・デル・レイ3回戦でエルデンセと対戦した後、20日のラ・リーガ次節レバンテ戦で年内の試合が終了。Bチームは21日にラ・リーガ2部次節のセウタ戦を予定しており、トップチームのスケジュールに大きな影響をもたらすことないため、異例の兼任体制が敷かれる可能性がありそうだ。
