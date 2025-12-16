Jリーグは16日、来年上半期に行われる「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」におけるオフィシャルボールパートナー契約を株式会社イミオと締結し、同社が展開するブランド「SFIDA」のボール『TSUBASA J PRO』を公式試合球に使用することが決まったと発表した。



『TSUBASA J PRO』は、SFIDAとサッカー漫画「キャプテン翼」によるコラボレーションライン「TSUBASA by SFIDA」から誕生したサッカーボール。球面には主人公・大空翼がデザインされている。



Jリーグでは創設以来アディダス社の公式球を使用しており、SFIDAの公式球が採用されるのは史上初。来年夏の北中米W杯ではアディダス社の公式球「TRIONDA(トリオンダ)」が使用される予定となっているなか、W杯モデルと異なるボールが使用されるのも史上初めての出来事となる。