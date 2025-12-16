高市首相（自民党総裁）と日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は１６日、国会内で会談し、来年の通常国会で衆院議員の定数削減を含む選挙制度改革を実現する方針で合意した。

両党が国会提出した衆院議員定数削減法案については、今国会での成立を断念して今後に持ち越した上で、当面は与野党協議に議論を委ねる考えだ。

会談は約４０分間行われ、木原官房長官や維新の藤田文武共同代表らが同席した。

首相は会談後の共同記者会見で、同法案の提出を「とても大きな一歩だ」と評価しつつ、今後は与野党でつくる「衆院選挙制度に関する協議会」で選挙制度改革とともに議論してもらう姿勢を強調した。協議会は今後、定数削減を含む選挙制度改革について来春をめどに結論を出す方向だ。

これに対し、吉村氏は「来年の通常国会で法案を必ず実現させようという方向性を（首相と）合意したと思っている」と述べた。法案については「審議すらされずに国会が終わってしまうことは非常に残念に思う」と述べ、審議入りに応じなかった野党を批判した。

同法案は、「４２０人を超えない範囲で現行定数の１割を目標」に削減することを定めた。具体的な削減内容は同協議会で議論するとし、１年以内に結論が出ない場合は、小選挙区で２５議席、比例選で２０議席の削減が自動的に確定する規定を盛り込んだ。

この日の会談では、高校生年代（１６〜１８歳）の子供がいる親の所得税負担を軽くする扶養控除について、現状維持で調整することも確認した。