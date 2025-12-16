第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。

留学生選手のチームエントリーは２人までで、実際に正月のレースに出場できるのは１人までだ。

箱根駅伝に初めて外国人留学生が登場したのは、第６５回大会（１９８９年）のこと。ケニアから来た山梨学院大の１年生２人が箱根路を走った。エースが集う「花の２区」を任されたジョセフ・モガンビ・オツオリは抜群のスピードで７人抜き、１時間８分２３秒の区間最高記録の快走を披露し、衝撃的なデビューを飾った。山梨学院大はこの年、７位に躍進。その後も４位、２位と順位を上げ、オツオリとケネディ・イセナのケニア人コンビは、来日４年目の第６８回大会でも力走し、同大初の総合優勝に貢献した。

オツオリは４年連続で２区を走り、３度の区間賞を獲得している。ステファン・マヤカやメクボ・ジョブ・モグス（ともに山梨学院大）らへとつながっていく留学生選手の系譜の先駆けとなった名選手だ。２００６年８月３０日、一時帰国中のケニアで交通事故のため、３７歳の若さで亡くなった。

箱根駅伝は８２回大会から、留学生のエントリー登録は２人以内で、実際に出場できるのは１人までというルールができた。

留学生選手はエース区間と呼ばれる２区に起用されることが多い。近年の「最強ランナー」として名をはせたのが、９９回大会まで４年連続で箱根路を走り、２区、３区、４区の異なる３つの区間で新記録樹立の偉業を達成した東京国際大のイエゴン・ビンセント（現ホンダ）だ。そのビンセントの卒業と入れ替わるように同大に入学したリチャード・エティーリ（３年）は、入学してすぐに５０００メートル、１万メートルで２つの日本学生記録を塗り替えるなど、ビンセントを超えるとも言われる逸材だ。

東京国際大は第１００回予選会で、エティーリが転倒する不運にも見舞われて本大会に出場できなかったが、前回１０１回大会では返り咲き、２区に起用されたエティーリはビンセントの記録を４年ぶりに１８秒更新する１時間５分３１秒の新記録を作っている。

１２月１０日のチームエントリーでは、エティーリのほか、予選会個人１位の山梨学院大・ブライアン・キピエゴ（３年）、同２位の日本大・シャドラック・キップケメイ（３年）など、６校で留学生ランナーが入った。２人エントリーさせたのは、創価大、東京国際大、山梨学院大。

身体能力の高い外国人留学生は、予選会では個人成績で上位を独占する傾向にあり、第１０２回の予選会（ハーフマラソン）は、個人１〜６位までを留学生選手が占めた。だが、インカレなど国内の大会で、日本人選手が留学生選手に伍して健闘するシーンも見られている。（デジタル編集部）