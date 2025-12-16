17LIVE、オバケーヌとの初コラボイベント『どろどろ〜んととうじょう! オバケーヌ』を開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が16日より、オバケーヌとの初コラボレーションイベント『どろどろ〜んととうじょう! オバケーヌ』を開催している。
『どろどろ〜んととうじょう! オバケーヌ』
○オバケーヌの限定デジタルプライズやグッズ
『どろどろ〜んととうじょう! オバケーヌ』は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、オバケーヌのキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、オバケーヌの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
『どろどろ〜んととうじょう! オバケーヌ』
○オバケーヌの限定デジタルプライズやグッズ
『どろどろ〜んととうじょう! オバケーヌ』は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、オバケーヌのキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、オバケーヌの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。